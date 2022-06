“Vado a Ballando con le stelle”: colpo clamoroso per Milly Carlucci

“Vado a Ballando con le stelle”: l’amatissima cantante annuncia la propria partecipazione e Milly Carlucci segna un colpo clamoroso.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, ma c’è già il primo concorrente ufficiale. Ad annunciarlo è stata la prima concorrente di Ballando con le stelle 2022 che, nel corso di un’intervista, ha ammesso di aver accettato l’offerta di Milly Carlucci.

Tra le voci più belle della musica italiana, con una carriera straordinaria alle spalle e con il pubblico che la ama sia come artista che come persona da anni, la cantante ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura accettando di scendere in pista come concorrente di Ballando con le stelle.

Grande colpo per Milly Carlucci: a Ballando con le stelle 2022 ci sarà proprio lei

Se tra i ballerini professionisti che hanno il compito di trasformare i vip in ballerini provetti potrebbe esserci un altro clamoroso addio dopo quello di Raimondo Todaro che, dopo anni alla corte di Milly Carlucci, ha scelto di tuffarsi in una nuova avventura accettando di diventare insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi e scatenando la reazione di Milly Carlucci, tra i concorrenti, nella nuova edizione del talent show di Raiuno, potrebbe esserci una grandissima star della musica italiana come Iva Zanicchi.

Ospite del programma Grazie dei Fiori, Iva Zanicchi ha svelato in anteprima che parteciperà alla nuova edizione di Ballando come concorrente. “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare perché adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché mi esibirò anche nel rock and roll”, ha detto la cantante che è pronta a conquistare il pubblico di Raiuno anche come ballerina.

In vista dell’esperienza come concorrente del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci e che dovrebbe tornare in onda a settembre, la Zanicchi ha lanciato anche un messaggio a Selvaggia Lucarelli che tornerà in giuria. “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia, sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!“, ha concluso la Zanicchi.