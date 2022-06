Voglia di shopping estivo? Ecco 5 capi a basso prezzo

L’estate è ormai alle porte e, se stai pensando di fare shopping, ecco 5 capi a basso prezzo che possono fare al caso tuo.

Mancano 8 giorni all’avvento dell’estate vera e propria, ma in realtà il caldo che da settimane ormai ci segue, ci sta ricordando già da un po’ che abbiamo bisogno di fare shopping.

Sì, perché la bella stagione è sempre una buona occasione per allargare il proprio guardaroba, ma attenzione: non vogliamo di certo spendere tutto il nostro stipendio per questo.

Ecco quindi che vengono in nostro soccorso gli acquisti low cost, che ci permettono di essere irresistibili con pochi euro: 5 capi a basso prezzo di cui non potrai più fare a meno.

5 capi a basso prezzo estivi

Se stai pensando di fare acquisti in vista dell’estate, ma non vuoi spendere un capitale, sei nel posto giusto.

Ecco di seguito 5 capi a basso prezzo estivi, che potranno accompagnarti per tutta la stagione.

Se poi ami il nero, ma temi che non sia adatto a questo periodo, ecco 5 capi di questo colore che ti dimostreranno il contrario.

Chiodo in pelle

Certo, è estate, le ondate di calore ci avvolgono da giorni ormai. Ma sappi che qualche serata fresca, prima o poi, ci sarà.

Ecco perché dovremmo continuare sempre a percorrere il nostro viaggio tra le strade boho – chic, di cui uno dei protagonisti assoluti – insieme a fantasie etniche, dettagli gaucho e chi più ne ha più ne metta – è la giacca di pelle.

Eccone quindi una – che su Shein costa solo 18 euro – che potrà accompagnarci nella frescura di alcune serate estive.

Come abbinarlo? In qualunque modo ci faccia sentire bene. Sì a minigonne, ma anche shorts, a crop top, ma anche t – shirt: questo capo è versatile all’ennesima potenza. Sfruttane il potenziale.

Completo a pois

Dagli anni ’50 – quando a far brillare gli occhi di tutti gli uomini del mondo erano le pin up – ad oggi i pois non ci hanno mai lasciati.

Si sono evoluti, sono cambiati, ma sono sempre rimasti al nostro fianco, pronti per essere usati all’occorrenza.

In questa stagione stiamo vedendo ovunque abiti, giacche, blazer con questa fantasia.

Ne ha fatto motivo di vanto Vuitton, che ha optato per mantelle a pois, Balenciaga, che ha scelto un abito con questa fantasia, Giorgio Armani, che ha virato verso la rotta pastello.

In ogni caso, il pois ci piace sempre e non vogliamo farne a meno. Ecco quindi un completo – acquistabile su Shein a soli 13 euro – che ci potrà accompagnare sia di giorno, magari abbinato a delle zeppe, che di sera, con dei tacchi a spillo ed una mini pochette.

Bustino

I corsetti hanno scritto la storia della moda mondiale. Le prime apparizioni di indumenti da portare a contatto con la pelle, sotto i vestiti, risalgono addirittura ai tempi dell’antica Grecia.

All’epoca non era sicuramente un capo di alta moda ed è diventato tale solo nel 1947, grazie a Dior ed al suo New Look, che scatenò comunque non poche polemiche.

Da allora ad oggi è diventato iconico – basti pensare a Madonna vestita da Jean Paul Gualtier con un corsetto in satin rosa – e tutti gli stilisti ne hanno proposto qualcuno nel corso della loro carriera, che fosse strutturato, elastico, decorato.

Oggi è comunque un indumento che fa parte della biancheria intima, ma non vuole più essere relegato ad essere indossato da sotto ai vestiti: vuole diventare a sua volta un capo ed infatti è quello che fa.

Eccone quindi uno – che potrai acquistare su Shein a soli 7 euro – che potrai indossare di sera con un paio di jeans (che lo renderanno decisamente più casual) e dei tacchi a spillo, ma anche con una minigonna se vuoi osare ed essere sexy il più possibile.

Top con perline

Le perline continuano sempre e comunque ad accompagnare generazioni e generazioni, che ci piaccia o no.

Puoi amarle, odiarle, ma non puoi non avere mai avuto un paio di orecchini, una collana oppure un bracciale con loro.

E se ti dicessimo che possono anche andare ad impreziosire un top? In effetti è quello che hanno fatto con questo capo – che su Shein costa soli 9 euro – che ci dimostra tra l’altro quanto il nero possa continuare comunque ad essere sfoggiato anche nella bella stagione.

Con cosa indossarlo? Con un paio di shorts bianchi, ad esempio, e delle slingback, oppure dei sandali con tacco rotondo.

Crop top

Il crop top non ha bisogno di presentazioni: è il capo per antonomasia dell’estate 2022 e non possiamo non averne (almeno) uno nel nostro guardaroba.

Senza troppi giri di parole, ecco quindi un top, acquistabile su Shein a soli 4 euro, che basic, ma non per questo trendy.

Total black – a dimostrare quindi che la moda del nero non tramonta in estate, come fa anche il capo precedente – potresti giocare sul contrasto black & white, antichissimo, ma mai banale.

Indossalo, quindi, con dei pantaloni bianchi e dei sandali neri, con tanto di minibag dello stesso colore: sarai sofisticata al punto giusto.