Ecco perché i partner delle donne curvy vivono più a lungo

Se un uomo ha una relazione con una donna formosa sembrerebbe essere più longevo. Uno studio ci spiega il motivo.

Noi donne facciamo rinunce, diete, ci stressiamo in previsione della prova costume e ci facciamo venire complessi se abbiamo dei chili di troppo nella convinzione che gli uomini ci preferiscano magre. Eppure questo studio conferma che le donne formose rendono gli uomini più felici.

La scienza conferma che le donne in carne non sarebbero meno attraenti delle donne magre e che il potere di seduzione non è rapportato al peso. Tendiamo a credere che le donne magre siano le donne preferite dagli uomini, in realtà questo studio conferma che gli uomini sono più attratti dalle donne curvy e ci spiega il motivo.

Ecco perché le donne curvy rendono gli uomini più felici, lo dice la scienza

Lo studio che smentisce la radicata convinzione che più magro equivale a più bello è stato pubblicato su Plos One. Lo studio analizzando il comportamento maschile a livello di relazioni ha concluso che le curve attraggono più del fisico asciutto. Se anche tu sei una donna che invidia le modelle sulle riviste e cerca di perdere continuamente peso dovresti sapere che essere magra non ti rende più piacevole agli occhi degli uomini.

Se sei una donna formosa punta sulla valorizzazione del tuo aspetto con gli outfit migliori pensati per te. Punta sull’abbigliamento giusto invece di demoralizzarti perchè non riesci a rientrare nei tuoi vecchi jeans.

Lo studio sopracitato è giunto ad una conclusione stupefacente che ti farà tornare a sorridere. Non solo gli uomini non sarebbero indifferenti al fascino delle forme ma coloro che hanno relazioni con donne formose sarebbero 10 volte più felici, equilibrati e più propensi a trovare soluzioni ai loro problemi di quelli che hanno una relazione con donne magre, una condizione che garantisce loro una vita più lunga.

Secondo lo stesso studio, le donne magre sono solitamente più riservate ed introverse. Questo genererebbe chiusura e meno condivisione all’interno del rapporto di coppia.

Inoltre lo studio conferma che gli uomini attratti dai corpi sinuosi e generosi sono molti di più di quanto si tende a pensare. Questo dovrebbe ricordarci che la vera bellezza è quella che abbiamo dentro di noi e che il nostro aspetto esteriore non è tutto per compiacere una persona, amarsi ed accettarsi per quello che si è la chiave per piacere anche a chi ci circonda.