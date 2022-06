Fiori d’arancio a Una Vita: il matrimonio di “Antonito” riunisce tutti

Fiori d’arancio per la star di Una Vita. Alvaro Quintana che interpretava Antonito si è sposato e ha riunito tutto il cast così.

Fiori d’arancio veri per la famiglia di “Una Vita“, la soap opera spagnolo che fa compagnia ai telespettatori di canale 5 tutti i giorni, alle 14.45 regalando sempre tante emozioni. Nel corso delle varie stagioni della soap, sono stati tanti i matrimoni a cui ha assistito il pubblico. Oggi, però, vogliamo parlarvi di un matrimonio vero, quello di uno dei protagonisti in assoluto più amati dal fan della soap.

A convolare a nozze è stato Antonio Quintana, l’attore che ha interpretato per tantissime puntate il personaggio di Antonito che, da poco, ha lasciato definitivamente la soap.

Una Vita: tutti gli attori presenti al matrimonio di Antonito

Antonio Quintana è stato ed è uno degli attori più amati dai fan di Una Vita che, nelle prossime puntate, accoglierà anche il personaggio di Fidel. Antonito è arrivato ad Acacias come il figlio di Ramon che, dopo anni trascorsi in America, prova a farsi una vita in Spagna. Nel quartiere in cui è nato e cresciuto conosce Lolita, la cameriera di Felipe che, nelle prossime puntate, sarà totalmente fuori di sè.

Il rapporto cordiale con Lolita, con il tempo, si trasforma in un vero sentimento. Pur appartenendo a due classi sociali diversi, Antonito e Lolita si innamorano regalando ai fan di Una Vita uno degli amori più belli coronati prima dal matrimonio e poi dalla nascita del figlio Moncho. Un amore che, tuttavia, è finito per un attentato che ha sconvolto Acacias e che ha portato alla moglie proprio Antonito.

Antonio Quintana, così, ha lasciato definitivamente la soap, ma continua ad essere amico di tutti gli attori del cast che sono stati così invitati al suo matrimonio. L’attore spagnolo, infatti, ha sposato la compagna Blanca.

Alle nozze, come riporta il portale Gossip e Tv, erano presenti José Pastor (Emilio Pasamar), Clara Garrido (Genoveva Salmeron), Rebecca Alemany (Lolita Casado) e Juanma Navas (Ramon Palacios). Il matrimonio è stato celebrato due anni dopo la proposta di nozze che l’interprete di Antonito aveva fatto alla sua Blanca proprio sul set della soap opera e dopo un anno dalla nascita del loro primogenito.