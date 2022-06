Pasta biscotto al cacao, la base perfetta per i nostri dolci si prepara così

Trucchi e segreti per una base dolce che cambierà il nostro concetto di pasticceria la pasta biscotto al cacao. Poi basterà farcirla come vogliamo, è una salvezza

La pasta biscotto al cacao è una variante ancora più golosa della pasta biscotto classica. In questo caso aggiungeremo del cacao in polvere e diventerà una base perfetta per diversi tipi di dolci.

Basterà farcirla con della crema spalmabile, crema pasticcera, della marmellata o tutto quello che ci suggerisce la fantasia.

Pasta biscotto al cacao, attenzione a tutti i pesi

Il peso che indichiamo negli ingredienti dovrebbe corrispondere a 4 uova medie intere. Usiamo il condizionale perché non tutte pesano allo stesso modo: quindi usiamo la bilancia prima di cominciare, è essenziale.

Ingredienti:

150 g albumi

70 g tuorli

100 g zucchero semolato

35 g farina 00

30 g cacao amaro

50 g olio di semi

1 pizzico di sale

Preparazione:

Versiamo in una ciotola gli albumi, lo zucchero e il pizzico di sale. Cominciamo a montarli con le fruste elettriche e andiamo avanti fino ad ottenere un composto fermo e compatto.

A quel punto aggiungiamo anche i tuorli e mescoliamo sempre usando le fruste elettriche a velocità media fino ad incorporarli.

Poi setacciamo insieme farina e cacao, aggiungendo anche questi al composto montato. Questa volta però usiamo una spatola in silicone, facendo movimenti delicati dall’alto verso il basso per non far smontare nulla. Per ultimo versiamo l’olio di semi e mescoliamo anche questo delicatamente a mano, sempre con una spatola e sempre dall’alto verso il basso. Il composto della nostra pasta biscotto al cacao è pronto, teniamolo da parte.

Prendiamo una teglia rettangolare da forno e ritagliamo un foglio di carta forno con la stesa misura della base. Poi spennelliamo la base della teglia con un filo di olio e facciamo aderire bene la carta forno sul fondo.

Versiamo tutto il composto e aiutandoci con una spatola o un cucchiaio di legno, distribuiamolo in modo omogeneo. Livelliamolo bene facendo in modo che sia alto allo stesso modo da tutte le parti e poi accendiamo il forno a 190°.

Cuociamo in forno statico per 10 minuti nel ripiano medio del forno. Intanto che aspettiamo, prepariamo un canovaccio pulito: passiamolo sotto l’acqua corrente e poi strizziamolo bene perché non deve gocciolare.

Passati i 10 minuti, tiriamo fuori la teglia e ribaltiamo la pasta biscotto al cacao sul canovaccio disteso sul piano di lavoro. Poi eliminiamo delicatamente la carta da forno che sarà rimasta attaccata alla base e chiudiamo con la pellicola.

Lasciamo raffreddare per 10 minuti, poi eliminiamo la pellicola e trasferiamo la pasta biscotto su un foglio di carta forno nuova e pulita. A quel punto la pasta biscotto è pronta per la farcitura. Non aspettiamo troppo, perché si seccherà.