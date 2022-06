Vuoi sbarazzarti delle cicatrici da acne? Prova la maschera viso fai da te

Hai delle imbarazzanti cicatrici da acne e non sai come sbarazzartene? Prova la nostra maschera viso fai da te.

L’acne è una di quelle cose che prima poi tutti noi affrontiamo nel corso della vita. Alcune persone addirittura ricorrono a dei farmaci per eliminare il problema.

Ma l’acne e i brufoli possono lasciare delle cicatrici profonde. E allora, come si può fare per eliminarle una volta per tutte? Te lo sveliamo noi. Non devi fare altro che continuare a leggere.

Elimina le cicatrici da acne con una semplice ma efficace maschera viso fai da te

Per eliminare le cicatrici da acne è consigliabile optare per prodotti delicati e naturali che, senza sostanze chimiche aggressive o effetti collaterali, possono donare una pelle liscia e pulita.

Per questo motivo ti suggeriamo di creare la tua maschera viso fatta in casa. Non preoccuparti, non è così complicato come credi. I benefici di un impacco naturale sono enormi e rendono la pelle luminosa ed elastica. La maschera infatti, aiuta a liberare i pori e a eliminare le cicatrici. Tra i benefici:

Combatte le cicatrici da acne : Le maschere viso fatte in casa illuminano e schiariscono la pelle . Si possono utilizzare ogni qualvolta si desidera, soprattutto durante il periodo estivo. Sono prodotti inoltre idratanti e rimuovono le cellule morte della pelle.

: Le maschere viso fatte in casa . Si possono utilizzare ogni qualvolta si desidera, soprattutto durante il periodo estivo. e rimuovono le cellule morte della pelle. Proprietà anti-invecchiamento : La maschera contro le cicatrici da acne riduce in modo efficace i segni dell’invecchiamento , come le rughe. Se hai un tipo di pelle matura, questo impacco ti aiuterà a rassodare la pelle e a restituirle la sua giovinezza.

: La maschera contro le cicatrici da acne , come le rughe. Se hai un tipo di pelle matura, questo impacco ti aiuterà a rassodare la pelle e a restituirle la sua giovinezza. Previene le infezioni cutanee : Essendo di natura antimicotica e antibatterica, la maschera aiuta a proteggere la pelle dalle impurità, uccidendo al tempo stesso i batteri e migliorando le condizioni generali della pelle.

: Essendo di natura antimicotica e antibatterica, la maschera aiuta a proteggere la pelle dalle impurità, uccidendo al tempo stesso i batteri e migliorando le condizioni generali della pelle. Elimina l’acne: E’ un medicinale che aiuta a combattere la crescita dell’acne e delle macchie sulla pelle.

Adesso che abbiamo chiarito tutti i suoi benefici, vediamo insieme come creare una maschera viso per cicatrici da acne fai da te. Questa richiede degli ingredienti naturali e adatti a tutti i tipi di pelle. Le ricette che ti suggeriamo aiutano ad ottenere una pelle nutrita, luminosa e chiara.

Ricetta N.1: Maschera viso di aloe vera e curcuma

2 cucchiai di gel di aloe vera

½ cucchiaino di curcuma in polvere

2 cucchiai di acqua di rose

In una ciotola, mescola 2 cucchiai di gel di aloe vera e acqua di rose. Mescola bene il composto fino a ottenere una buona consistenza e poi aggiungi ½ cucchiaino di curcuma in polvere. Quando hai finito di mescolare bene tutti gli ingredienti, puoi iniziare ad applicare in modo uniforme la maschera sul viso. Lasciala riposare per i successivi 10 minuti. Una volta asciugata, risciacqua il viso con l’acqua tiepida. Per ottenere risultati ottimali sulla pelle, applica la maschera almeno tre volte alla settimana.

Ricetta N.2: Impacco di argilla per le cicatrici da acne

2 cucchiai di argilla in polvere

2 cucchiai di acqua di rose

Mescola in una ciotola 2 cucchiai di argilla in polvere e acqua di rose. Una volta ottenuta una buona consistenza applica il composto sul viso e lascialo asciugare per 10 minuti. Fatto ciò, risciacqua tutto con acqua tiepida. Anche per questa maschera, se vuoi ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di utilizzarla almeno tre volte alla settimana.

Una maschera viso fai da te per le cicatrici da acne è molto efficace perché aiuta a sbarazzarsi delle cicatrici più profonde in modo molto semplice. Le ricette sono adatte a tutti i tipi di pelle e contengono ingredienti naturali che rendono la pelle totalmente nutrita ed elastica. Se non hai ancora provato le ricette cheti abbiamo elencato ti consigliamo di farlo il prima possibile. Vedrai che non ti pentirai dei risultati!