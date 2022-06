Maria De Filippi “tradita”: da lei non se l’aspettava nessuno

Maria De Filippi sarebbe stata tradita proprio da lei! Nessuno si sarebbe mai aspettato un finale del genere per la loro storia.

Maria De Filippi potrebbe subire un tradimento inaspettato per la prossima edizione di Uomini e Donne che, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare a registrare i propri appuntamenti a partire dalla fine di agosto per poi tornare in onda durante le prime settimane di settembre.

Una delle sue indiscusse protagoniste, secondo recenti indiscrezioni in rete, avrebbe deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti televisivi in onda in prima serata, ma chi è la “traditrice” in questione?

Secondo gli ultimi gossip a poter abbandonare il programma potrebbe essere Gemma Galgani, storica protagonista della trasmissione che nelle ultime settimane di messa in onda è diventata sempre di più una comparsa facendo intuire che sono ormai lontani i tempi in cui si parlava soltanto di lei visto che oggi viene inquadrata sempre meno.

Gemma Galgani ha tradito Maria De Filippi per passare ad un altro famoso conduttore tv? Ecco che cosa riporta l’indiscrezione in questione e quale potrebbe essere la realtà dei fatti secondo altre fonti vicine.

Gemma Galgani dice addio a Maria De Filippi? Arriva l’indiscrezione che cambia tutto

Secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, Gemma Galgani sarebbe pronta a lasciare Uomini e Donne, dopo aver ricevuto l’ennesima batosta dopo il programma, per dedicarsi ad un nuovo progetto televisivo ma quale?

I rumors riportano che avrebbe ricevuto insistenti offerte per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che per la quarta edizione consecutiva vede Alfonso Signorini indossare il ruolo di padrone di casa, ma la dama storica del Trono Over è davvero disposta a dire addio a tutto quanto per mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia?

I siti web lo danno quasi per scontato, soprattutto se si considera il sempre minor spazio che il programma le ha riservato all’interno del Trono Over, e la sua incredibile confessione, ma attenzione perché c’è un’ulteriore segnalazione che cambia tutto. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che ha più volte fatto trapelare in rete le anticipazioni in merito alle registrazioni del programma, per Gemma Galgani non c’è nessun addio a Uomini e Donne in quanto farebbe ancora parte del cast di Maria De Filippi anche se è ancora presto per poterlo dire con certezza.

Il programma inizierà le registrazioni verso la fine di agosto e nulla esclude che la dama possa trovare l’amore al di fuori del programma e di conseguenza non potrebbe più partecipazione al dating show di canale 5 che prevede soltanto la presenza di persone single e intenzione a trovare la propria anima gemella.

Gemma Galgani è pronta a dire addio a Maria De Filippi o questo legame proseguirà ancora per molto tempo ancora?