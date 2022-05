Gemma Galgani, spiazzante confessione: a Uomini e Donne cambia tutto

Gemma Galgani rompe il silenzio e fa una spiazzante confessione che cambierà tutta la storia di Uomini e Donne.

Gemma Galgani, protagonista dalla prima puntata della prima stagione di Uomini e Donne, si lascia andare ad una clamorosa confessione che potrebbe avere delle ripercussioni su alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi. La dama di Torino, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di canale 5, ha commentato una situazione che, da settimane, anima il programma.

Gemma si è così lasciata andare ad una confessione che non riguarda se stessa, ma una sua grande amica con cui l’amicizia è nata proprio nel parterre del trono over. Conoscendo da vicina l’amica, Gemma ha rilasciato dichiarazioni che potrebbe animare la trasmissione di Maria De Filippi nelle prossime settimane.

Gemma Galgani e la verità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne non ha lasciato indifferente Ida Platano che ha ammesso di considerare l’ex fidanzato una persona speciale e di non riuscire a vederlo come un amico. Riccardo, da parte sua, ha parlato di amicizia. Tuttavia, ritrovandosi in studio, Ida e Riccardo sono riusciti a mettere da parte i rancori del passato ballando più volte insieme. I due, però, per il momento, non sono ancora usciti insieme ed entrambi hanno più volte spiegato di non volerci riprovare. Sarà vero? A svelare qualcosa in più ci ha pensato proprio Gemma che, essendo molto amica di Ida, ha vissuto da vicino sia la storia che la separazione.

Gemma, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha raccontato di aver visto sia Riccardo che Ida emozionati e imbarazzati nel momento in cui si sono rivisti in studio il giorno del ritorno di Guarnieri. Gemma, inoltre, ha aggiunto di vedere Riccardo piuttosto distaccato aggiungendo di non credere affatto ad un interesse del cavaliere pugliese nei confronti di Ida che pare legata a Gemma oltre che dall’amicizia, anche dal destino.

Di Ida, invece, ha detto: “Quanto ad Ida, credo che Riccardo non le sarà indifferente per tutta la vita, ma hanno provato pi volte a stare insieme, senza successo. Da amica posso soltanto sperare che, per nessun motivo, perda quella serenità interiore e sicurezza di sé che ha conquistato con tanta fatica. Poi certo… Il destino può fare scherzi imprevedibili!”.

Cosa accadrà, dunque, tra Riccardo e Ida. Ad oggi, il cavaliere pugliese ha provato a conoscere altre dame come Gloria e Mariagrazia con cui, però, è finito tutto mentre Ida sta conoscendo Marco, giunto in studio esclusivamente per lei.