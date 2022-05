“Ci sposiamo”: che batosta per Gemma Galgani a Uomini e Donne

La coppia, nata a Uomini e Donne, torna in studio per annunciare il matrimonio: doccia fredda per Gemma Galgani.

C’è chi da anni non riesce a trovare l’amore e chi, invece, riesce a trovare il principe azzurro in pochi mesi. E’ quanto accaduto a Uomini e Donne dove Gemma Galgani ha dovuto assistere alla felicità di una delle sue rivali all’interno del programma. Tutto è accaduto sotto lo sguardo di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno accolto in studio la coppia nata nel corso della stagione ancora in corso.

Un ritorno non casuale per la coppia che ha scelto di annunciare il matrimonio nello studio dove si sono incontrati per la prima volta e dove l’amore è nato appuntamento dopo appuntamento. Un vero e proprio coronamento d’amore per la coppia a cui ha assistito anche Gemma la cui reazione è stata diversa dal solito.

Gemma Galgani non pervenuta a Uomini e Donne: la reazione al matrimonio della coppia

Nel corso della storia del trono over di Uomini e Donne sono tante le coppie che, dopo aver lasciato la trasmissione, hanno formato una famiglia come Ursula Bennardo e Sossio Aruta, genitori della piccola Bianca e altre che si sono sposate. Di fronte al ritorno in studio di tutte le coppie nate all’interno di Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha mai trattenuto l’emozione lasciandosi andare alle lacrime e confessando di avere lo stesso sogno d’amore e che, invece, continua a ricevere delusioni e batoste.

La stessa cosa, però, non è accaduto durante la puntata di Uomini e Donne che ha visto il ritorno in studio di Isabella Ricci con cui Gemma ha avuto diverse discussioni quando l’ex modella faceva ancora parte del parterre femminile.

Isabella sposerò Fabio Mantovani con cui è tornata in trasmissione per annunciare il matrimonio. “Le avevo chiesto di sposarmi già a novembre. Ho deciso di darle tempo fino a Capodanno e il 31 dicembre mi ha detto finalmente di sì”, ha raccontato l’ex cavaliere a Maria De Filippi. “Io sono molto felice. Ho trovato una famiglia in Fabio e i suoi figli che mi hanno accolta benissimo”, ha aggiunto Isabella che ha svelato di aver scelto abito, acconciatura e tutto ciò che serve per rendere quel giorno indimenticabile.

Un racconto emozionante a cui non si sa come abbia reagito Gemma. La dama di Torino, infatti, non è stata inquadrata e la stessa Tina Cipollari, pur complimentandosi con Isabella per aver dimostrato di aver sempre cercato l’amore a Uomini e Donne diversamente da chi la accusava di essere alla ricerca di visibilità, non ha lanciato frecciatine alla Galgani.