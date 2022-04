Amara delusione per Gemma Galgani: nessuno l’aveva mai trattata così

Amara e scottante delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne: nessuno aveva mai trattato così la dama del trono over.

Gemma Galgani senza pace nello studio di Uomini e Donne. Stavolta, però, a far piangere Gemma non è stata Tina Cipollari con cui discute sempre più spesso, ma un cavaliere con cui aveva cominciato una frequentazione che sembrava promettere bene. Purtroppo, però, la brutta sorpresa per Gemma era dietro l’angolo ed è arrivata nel corso della puntata di Uomini e Donne del 1° aprile.

Al centro dello studio per confrontarsi con il cavaliere con cui sognava di vivere una bellissima storia d’amore, Gemma ha versato numerose lacrime. La dama di Torino, inoltre, ha raccontato ciò che è successo scatenando la dura reazione di Gianni Sperti, ma anche di Tina Cipollari. Prima di oggi, infatti, a Gemma non era mai accaduto ciò che è successo oggi.

Gemma Galgani piange a Uomini e Donne: cos’è successo in stazione

Con il professor Franco, Gemma sperava di aver trovato il principe azzurro che sogna da tempo. Con il cavaliere del trono over in cui sia Gianni che Tina non hanno mai riposto molta fiducia, Gemma ha vissuto dei bei momenti. La dama ha parlato anche di un bacio in seguito al quale, però, sarebbe arrivata l’inaspettata decisione di Franco. Se la Galgani non vedeva l’ora di rivederlo, Franco, con una telefonata, ha comunicato alla dama di Torino la decisione di chiudere la conoscenza non provando per lei quel trasporto necessario ad iniziare una vera relazione.

Gemma, tuttavia, non accettando una comunicazione solo telefonica, ha deciso di raggiungere Franco in Abruzzo. La dama ha così spiegato di essere partita con il treno e di aver chiamato Franco all’arrivo in stazione. Il professore, però, non si sarebbe presentato in stazione lasciansola sola.

Un gesto, quello di Franco, che ha fatto infuriare Tina la quale, però, ha aggiunto di non essere meraviglisata e di Gianni che ha apostrofato il cavaliere con un “cafone”. La Galgani non ha nascosto la delusione lasciandosi andare anche alle lacrime. Una delusione, quella vissuta da Gemma, simile a quella vissuta dall’amica Ida Platano con cui è unita dal destino oltre che dall’affetto. Ida, infatti, sempre nella puntata di Uomini e Donne del 1° aprile, ha assistito alla dichiarazione dell’ex Alessandro Vicinanza che ha ammesso di voler conoscere Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che, però, pur ringraziandolo, ha deciso di non accettare lasciando definitivamente il programma.