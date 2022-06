Sophie Codegoni batte Jennifer Lopez: altro che 4 volte alla settimana!

By

Sophie Codegoni ha battuto Jennifer Lopez a mani basse! A confermarlo è stata la diretta interessata insieme al suo compagno Alessandro Basciano, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Sophie Codegoni non avrebbe mai creduto nella sua vita di poterlo dire, invece è successo tutto quanto e anche per davvero! A confermarlo è stata lei stessa durante il corso di una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini che l’ha guidata durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, in coppia con il suo fidanzato Alessandro Basciano.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso, con una certa nonchalance, di aver battuto Jennifer Lopez a mani basse. No, non stiamo affatto esagerando in quanto a dirlo è stata lei stessa, rivelando di averla superata e anche di tanto. Lo avreste mai detto?

Sophie Codegoni ha battuto Jennifer Lopez! La fidanzata di Alessandro Basciano non ha intenzione di fare uscire il suo primo singolo o di recitare in un film, la sua vittoria si riferisce alla sfera privata e passionale della sua vita. Vita che ha scelto di condividere, per quanto possibile, con i suoi fedeli sostenitori.

Jennifer Lopez battuta da Sophie Codegoni: incredibile, ma è tutto vero!

Sophie Codegoni, che di recente ha mandato in tilt il web insieme a Giulia Salemi, durante il corso dell’intervista al settimanale Chi, ha ammesso senza troppi giri di parole di battere a mani basse la grande star mondiale Jennifer Lopez e sì, proprio nel campo passionale. Scopriamo insieme che cosa ha confidato ai microfoni della testata diretta da Alfonso Signorini.

“Ha presente l’accordo contrattuale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, quello che dice che devono fare l’amore quattro volte la settimana?” ha chiesto, ricordando l’accordo pre matrimoniale che ha fatto il giro del mondo spiazzando il web, che non poteva credeva che due persone potessero mettersi d’accordo nero su bianco su quante volte alla settimana vivere la propria intimità. “Noi li superiamo di almeno tre volte“ ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne, rivelando di vivere la passione con Alessandro Basciano molte e molte volte durante il corso della settimana.

Chi l’avrebbe mai immaginato nella vita che Jennifer Lopez sarebbe stata battuta da Sophie Codegoni e invece è successo! La storia d’amore con il suo Basciano continua a gonfie vele. Tant’è che i due non solo vivono in maniera intensa la passionalità, ma stanno pensando anche di andare a vivere insieme e di mettere su famiglia.

Sophie, infatti, ha ammesso che nel giro di due anni vorrebbe diventare mamma e di aver anche scelto il nome della sua piccola. Curiosi di saperlo? La figlia di Sophie ed Alessandro, tra l’altro i due hanno ammesso di aver ricorso all’aiuto del chirurgo, se tutto andrà secondo i loro piani, potrebbe chiamarsi Celine.