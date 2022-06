Sophie Codegoni e Giulia Salemi spettacolo in bikini: ma avete notato il dettaglio?

Sophie Codegoni e Giulia Salemi, da Forte dei Marmi, rendono bollente l’atmosfera: spettacolo mozzafiato in bikini per le ex vippone legate da un dettaglio.

Bellissime, con un fisico al top della forma e mozzafiato, una bionda e l’altra mora, rendono ancora più bollenti le già calde temperature estive. Sulla spiaggia di Forte dei Marmi, Giulia e Sophie Codegoni regalano uno spettacolo imperdibile ai fan. In bikini, infatti, posano davanti all’obiettivo del fotografo regalando ai followers delle foto spettacolari e che sono state fortemente apprezzate sia dai fan della Salemi che da quelli della Codegoni.

Foto che, naturalmente, sono state molto apprezzate anche dai rispettivi fidanzati delle influencer. Pierpaolo Pretelli e Alessandro Basciano, infatti, ammirano la bellezza delle rispettive fidanzate che hanno in comune un dettaglio particolare.

Giulia Salemi e Sophie Codegoni infiammano il web: boom di like per le ex vippone

Primi giorni di mare e prime foto in bikini per Giulia Salemi e Sophie Codegoni, sempre più belle e sempre più seguite su Instagram. In bikini, le vippone regalano uno spettacolo mozzafiato ai fan che le hanno inondate di complimenti. A lasciare like e complimenti sono sia donne che uomini che apprezzano sia la bellezza, ma anche l’ironia di entrambe. Sophie e Giulia hanno così trascorso delle dolci ore al mare in quel di Forte dei Marmi.

“Che spettacolo”, ha scritto una ragazza. “Belle come il sole“, scrive un’altra. E ancora: “La nostra Barbie e Pocahontas fighissime”, “Bellissime entrambe”, “Meravigliose”. Oltre ad essere entrambe bellissime, Giulia Salemi che ha recentemente sorpreso i fan con un annuncio sensazionale e Sophie Codegoni che con Soleil Sorge si è concessa un selfie a Ibiza, hanno in comune qualcosa che le lega.

Sia Giulia che Sophie hanno partecipato al Grande Fratello Vip: la Salemi è stata una protagonista della quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi e la Codegoni alla sesta edizione che si è conclusa con il trionfo di Jessica Selassiè.

Sia Giulia che Sophie hanno conosciuti i rispettivi fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip. La storia tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli dura da più di un anno mentre quella di Sophie e Alessandro Basciano dura ormai da diversi mesi. Due coppie bellissime che, puntualmente, fanno impazzire i fan quando si mostrano insieme.