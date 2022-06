Prepara la tua valigia e portati al mare questi 4 capi trendy e low-cost!

Stai preparando la valigia per la tua vacanza al mare e non sai cosa portare con te? Ecco i 4 capi di super tendenza, e low-cost, che dovrai avere ovunque andrai! Scopri come rimanere al passo con le tendenze anche in vacanza, qui su CheDonna!

È iniziato il periodo più divertente dell’anno: quello dei preparativi per la tua vacanza al mare. Hai pensato all’itinerario migliore, hai prenotato volo e albergo, e non vedi l’ora che arrivi il giorno della partenza. Ma poi il pensiero ti colpisce: cosa mi porto in valigia? Perché ogni anno è la stessa storia, preparare la valigia è sempre stressante. Riempiamo la nostra valigia di tantissime cose e finiamo per partire senza avere ciò di cui abbiamo necessariamente bisogno. Come risolvere questa situazione? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà quali sono i capi che dovrai avere con te in vacanza al mare! Iniziamo!

Organizzare la valigia prima di una partenza, soprattutto se la direzione è il mare, è sempre stressante e complicato. Vorremmo portarci dietro tutto il nostro armadio, ma non si può fare e finiamo per riempire la valigia di cose inutili.

Oggi, noi di CheDonna, siamo qui ad aiutarvi a risolvere questa situazione stilistica, ossia riuscire a seguire le tendenze con pochi capi d’abbigliamento da portare in valigia al mare!

Siete pronte? E allora iniziamo!

In valigia per la tua vacanza al mare scegli questi 4 capi trendy low-cost, firmati Zara!

Tutti conosciamo il brand Zara per essere uno dei produttori di fast-fashion dai prezzi competitivi sul mercato che realizza capi di buona qualità. Molti non sanno che però fare shopping online sul sito del brand è semplicissimo, perché scegliendo la categoria “da non perdere” saprai già quali sono i capi trendy per la stagione!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 4 capi low-cost e trendy da acquistare da Zara che dovrai avere nella tua valigia in vacanza al mare:

bermuda denim : il pantaloncino di jeans è uno degli elementi più trendy e versatili che dovremmo sempre portare con noi in valigia. Si può indossare come copricostume o con un top per la cena in riva al mare. Zara offre un modello denim scuro, leggermente svasato sulle gambe, con bottoni a vista e tasche cucite all’esterno. Costo € 25,95.

: il pantaloncino di jeans è uno degli elementi più trendy e versatili che dovremmo sempre portare con noi in valigia. Si può indossare come copricostume o con un top per la cena in riva al mare. Zara offre un modello denim scuro, leggermente svasato sulle gambe, con bottoni a vista e tasche cucite all’esterno. Costo € 25,95. camicia di lino: in estate per essere chic ci vuole solo un tessuto, il lino. Infatti ciò di cui non possiamo fare a meno sarà la camicia di lino, perfetta per la passeggiata in città o per l’aperitivo. Da acquistare nella colorazione beige al costo di € 29,95.

in estate per essere chic ci vuole solo un tessuto, il lino. Infatti ciò di cui non possiamo fare a meno sarà la camicia di lino, perfetta per la passeggiata in città o per l’aperitivo. Da acquistare nella colorazione beige al costo di € 29,95. top corto incrociato : in valigia dovrai portarti almeno un top particolare, che vada bene per la sera ma anche per il giorno. Zara offre un modello in maglia con scollatura a cuore e incrocio sul collo. Costo € 17,95.

: in valigia dovrai portarti almeno un top particolare, che vada bene per la sera ma anche per il giorno. Zara offre un modello in maglia con scollatura a cuore e incrocio sul collo. Costo € 17,95. abito halter con catena misto lino: in vacanza non possono mancarci gli abiti, comodi e freschi. Da Zara ad esempio non possiamo farci sfuggire il modello in misto lino, con scollo all’americana con lavorazione a catena intorno al collo e spacco laterale sulla gonna midi. Costo € 49,95. A proposito, Vestito perfetto per fisico a pera? Copia i look di Jennifer Lopez!

Adesso avete tutte le informazioni necessarie! Non vi resta che portare a termine la vostra valigia, partire verso la meta turistica che avete scelto e divertirvi! Sarete fashion e al top!