Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lo ammettono! “E’ tutto vero”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo il Grande Fratello Vip hanno deciso di venire allo scoperto e di raccontare come stanno realmente le cose.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno trovato l’amore sotto i riflettori di canale 5, prendendo parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

In quell’occasione hanno avuto modo di conoscersi e non si sono più separati. Tant’è che almeno per il momento sono una delle poche coppie stabili di quest’anno, facendo riferimento al reality show di canale 5 si intende. A distanza di mesi dalla fine di quell’esperienza i due hanno deciso di vuotare il sacco e di rivelare come stanno davvero le cose.

Per farlo hanno scelto i microfoni di Fanpage dove tra una confessione e l’altra hanno ammesso di essere ricorsi in più di un’occasione all’aiuto del chirurgo per modificare qualche aspetto del loro corpo che li convinceva abbastanza.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno confermato di essersi rifatti aggiungendo un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza sul loro conto: fidatevi, non l’avreste mai detto.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ammettono i ritocchini: “Mi sono rifatta tutta”

Alessandro Basciano, parlando dell’argomento con i propri interlocutori, dopo essere stato protagonista di uno scatto bollente, ha raccontato un curioso aneddoto che non aveva mai raccontato prima d’ora e riguarda proprio i famosi ritocchini a cui hanno scelto di sottoporsi durante il corso di questi anni.

Un agente della polizia aveva chiesto loro di fornire i documenti, ma non era riuscito a riconoscere Sophie Codegoni dalla foto utilizzata sulla carta di identità. Tant’è che le ha chiesto se si fosse rifatta qualcosa, in quanto proprio non riusciva a riconoscerla mettendola a confronto con la vecchia foto: “Mi sono rifatta tutta!“ ha confidato loro, che sono riusciti a capire come mai non riuscivano a cogliere la somiglianza.

Alessandro Basciano, però, dopo tale rivelazione ha deciso di venire allo scoperto una seconda volta facendo una confessione che riguarda però lui questa volta: “Sono più rifatto io di lei!” ha ammesso senza troppi giri di parole, senza però rivelare a quali interventi ha deciso di sottoporsi mentre l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta a qualche intervento.

“Girano foto di me in cui non sembro neanche io“ ha ammesso la Codegoni, facendo riferimento alle sue foto del passato. “La verità è che ho rifatto le labbra e il seno un paio di anni fa” ha poi concluso, rivelando gli interventi a cui ha scelto di sottoporsi.

Sophie e Alessandro dopo il GF Vip hanno parlato, dopo la fine di questa lunga esperienza in tv, dei loro ritocchini confermando i sospetti che gli utenti della rete avevano avuto durante il corso di questi mesi.