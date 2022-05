Sophie Codegoni e Soleil Sorge, selfie bollente in dolce compagnia

Le due influencer più amate dell’ultimo GF Vip sono insieme ad Ibiza, il selfie pubblicato nelle storie Instagram è in compagnia di due uomini.

Durante l’ultima edizione del GF Vip abbiamo imparato a conoscerle meglio e, diciamoci la verità, ci siamo appassionate alle loro vicende sentimentali. Soleil Sorge è stata una delle protagoniste assolute, complice anche la celebre “chimica artistica” con Alex Belli e i conseguenti intrighi con Delia Duran.

Sophie Codegoni invece, entrata come la giovanissima ex tronista che tutti conoscevano, ha fatto dentro la casa un suo percorso personale che l’ha portata a crescere e a lasciarsi andare finalmente al vero amore. Se la liason della prima non ha portato infatti, a nulla di concreto ed ognuno ha preso la sua strada, Sophie è stata conquistata dal bell’Alessandro Basciano. Le due amatissime e super glamour influencer, durante il reality sulle prime sono apparse un po’ distanti.

Vecchi rancori e un po’ di sana titubanza le hanno tenute per un po’ lontane, giusto il tempo di studiarsi a vicenda però, perché tra di loro è poi scoppiata una grande amicizia. Un rapporto solido che è poi proseguito anche al di fuori del GF Vip, come hanno testimoniato in una delle prime apparizioni nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, in cui fecero il loro ingresso tenendosi per mano. Nelle ultime ore le due biondissime ex gieffine hanno fatto sapere tramite i social che si trovavano ad Ibiza, in dolce compagnia di due uomini. Di chi si tratta?

Con Alessandro e Gianluca per l’evento benefico, ecco cosa fanno le due influencer

Tramite le pagine Instagram di quasi tutti i ragazzi del GF Vip (specialmente se parliamo di influencer come loro) è possibile seguire aggiornamenti e novità su tutti i loro spostamenti. Nelle ultime ore ha destato molta curiosità il gruppetto di 4 ex gieffini che si è andato a creare. Nelle storie di Sophie Codegoni e Soleil Sorge si vedono le due ragazze sempre più belle (merito forse anche di qualche ritocchino) in viaggio ad Ibiza, in compagnia di due fusti.

Naturalmente uno di questi è il fedele Basciano, che non si perde un viaggio o un evento al fianco della sua bella ex tronista. L’altro invece è Gianluca Costantino, anche lui partecipante dell’ultima edizione del reality, seppur per un tempo più breve.

I quattro a quanto pare sono molto amici, ma questa volta si trovano riuniti per una causa benefica. Proprio tramite il suo profilo Twitter, Gianluca ha spiegato che erano in partenza per le Olimpiadi di Ibiza a sostegno della fondazione Amici dei Bambini.

Un’esperienza che farà immergere i quattro vipponi nel mondo dello sport con un tocco di divertimento, ma nel frattempo si godono tutti un po’ di sana vita mondana. Dal profilo di Sophie e della Sorge, visuali da favola direttamente dai loro alloggi, qualche momento di divertimento in discoteca e piatti scenografici. Insomma, le sorprese sono dietro l’angolo! Intanto gustiamoci un bel selfie allo specchio dei quattro ragazzi da copertina.