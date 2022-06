Marco Carta, l’incredibile notizia poco dopo la rottura con l’ex fidanzato

Marco Carta ha voltato pagina dopo la rottura con Sirio e ora sembra avere un nuovo fidanzato. Ma chi è il misterioso nuovo ragazzo?

Il celebre cantante Marco Carta ha da poco rotto con il suo fidanzato storico Sirio (la rottura è stata ufficializzata solo un paio di giorni fa), ma sembra già aver voltato pagina. Su Instagram, infatti, sono comparse nuove, eloquenti fotografie che lo ritraggono durante una breve vacanza al mare insieme a un misterioso accompagnatore. Ovviamente nulla è ancora confermato, ma bisogna dire che gli indizi che confermano la nuova relazione sono da vero molti.

Marco Carta (che ha sempre dimostrato la propria forza di carattere contro gli haters) ha detto recentemente addio al suo storico fidanzato Sirio. Una storia per Marco molto importante e significativa, che il cantante ha voluto omaggiare nel suo nuovo singolo in uscita. “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi” ha scritto carta sul duo account Instagram. “Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dal quale non sempre ne sono uscito al plurale”.

È a questo punto che Marco ha sganciato la bomba inaspettata. “Ne approfitto per dirvi che anche se dopo sette anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica.” La separazione, quindi, sarebbe già avvenuta da diversi mesi. Ora Marco sembra essersi consolato con un nuovo compagno al quale sembra essere già molto legato.

Marco Carta e il (papabile) nuovo fidanzato

Sono diversi gli indizi che ci portano a credere che Marco Carta si sia di nuovo fidanzato, mesi dopo la rottura con Sirio Campedelli.

Per esempio, il giorno del suo suo trentasettesimo compleanno, festeggiato il 21 maggio, Carta ha ricevuto un grande mazzo di fiori da questo misterioso fidanzato, di cui ancora non si conosce il nome (solo il sito Biccy sembra conoscere la sua identità, ma ha deciso di non rivelarlo per rispetto della privacy). E non è tutto.

I due piccioncini si sono anche concessi una breve vacanza a Portofino, da sempre meta preferita per le vacanze di moltissimi vip. dove hanno postato una foto che ritrae esclusivamente Marco mentre guarda l’orizzonte a bordo di una barca. La foto in questione è stata evidentemente scattata dal nuovo fidanzato misterioso e di lui si riescono a intravedere solo i calzini bianchi.

Che Marco stia provando in tutti i modi a dimenticare una volta per tutte l’ex fidanzato (con il quale avrebbe addirittura dovuto sposarsi?) Solo il tempo ci dirà se questo neonato amore ha solide basi!