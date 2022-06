Shock per i fan di Uomini e Donne. Tina Cipollari ha ricevuto un durissimo attacco sui social che ha lasciato tutti senza parole. Ecco di cosa si tratta.

L’opinionista dii Uomini e Donne, Tina Cipollari, è nota per essere una donna davvero difficile da gestire, con un carattere forte e decisamente poco accondiscendente. Le sue continue critiche rivolte un po’ a tutti sono ormai diventate quasi il simbolo della trasmissione. Alcuni, però, sono davvero stufi del suo atteggiamento aggressivo e saccente. Una su tutte, questa nota ex tronista che nel 2018 ha avuto molto da ridire sul modo di comportarsi della Cipollari.

Tina Cipollari (di cui è di recente emerso un dettaglio choc) ormai una vera icona della televisione italiana, amata e odiata dal pubblico per il suo carattere focoso. Nel corso degli anni, Tina si è sempre dimostrata padrona della situazione in studio e con le idee chiare su ogni tronista o corteggiatore. La sua tendenza a giudicare tutti e a esprimere il suo disappunto con ferocia l’ha portata a scontrarsi più volte con i vari concorrenti e anche con altre opinioniste (prima fra tutte, Gemma Galgani). Ora, però, una ex tronista ha deciso di esplicitare sui social tutta la sua avversione alla celebre showgirl. Ecco di chi si tratta.

Tina Cipollari aggredita sui social: “Ti meriteresti calci nei C”

A sfogarsi sui social, tre anni dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, è stata Rossella Intellicato, che ha spesso avuto scontri accessi con la Cipollari durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Durissime le parole dell’ex tronista (vista anche nel Grande Fratello), che ha attaccato Tina con una eloquente storia Instagram. “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età!” ha sbottato la Intellicato. “Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c*lo!! #tinacipollari”. Rossella era uscita senza compagno dalla trasmissione, per poi fidanzarsi qualche tempo dopo con Jeremias Rodriguez. Nonostante il lungo periodo lontana dallo show (era il 2018), l’astio di Rossella verso la nota opinionista di Uomini e Donne sembra essere rimasto quello di un tempo.

“Vedo che a distanza di tre anni la maleducazione e il bullismo, perché secondo me parliamo di bullismo, è alle stelle”, ha rincarato la dose la Intellicato. “Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?” Le mancanze di rispetto dalla Cipollari, a detta della Intellicato, sono avvenute anche nei confronti dei ragazzi più giovani, di 22-23 anni.

“È inutile che facciamo i perbenisti e facciamo i moralisti. Una persona che sia con i ragazzi di 20 e 23 anni, sia con i suoi coetanei dimostra sempre di essere cafona maleducata.” Rossella ha però asserito di essere molto affezionata al programma di Maria De Filippi, nonostante la fastidiosa presenza della Cipollari. “Il programma però continuo a guardarlo. Perché? Perché comunque mi piace il programma, conosco le persone che ci lavorano dietro e ne fanno parte quindi mi fa piacere”.