La t-shirt bianca è la tua passione? 3 modi per utilizzarla che non sapevi

Se ami la t-shirt bianca questa è la guida di stile che fa per te! Perché oggi qui su CheDonna vedremo come utilizzare il capo più basic di tutti ed essere delle vere fashioniste. Siete pronte? Iniziamo!

Quando giriamo per negozi con le amiche e abbiamo intenzione di fare i shopping i nostri occhi ricadono sempre su quei capi particolari, colorati, di tendenza, che difficilmente passano inosservati. Quindi ci fiondiamo sulle novità del momento, scegliamo la nostra taglia, ci dirigiamo verso la cassa e una volta arrivate a casa ci rendiamo conto di una cosa: non abbiamo vestiti basici da poter abbinare con le cose particolari che abbiamo appena comprato. Succede sempre a tutte ma da oggi la situazione cambierà, perché il protagonista di questa guida di stile targata CheDonna è il capo più basico di sempre. Quale? La t-shirt bianca ti cotone!

Pensiamo che la t-shirt bianca di cotone sia adatta solo per andare in palestra o per dormire in estate al posto del pigiama. Ci sbagliamo di grosso, perché la t-shirt bianca è il capo d’abbigliamento più basic e versatile di tutti. Può andar bene in un look casual e in uno più elegante.

Ma solo se si conoscono i segreti per indossarla nel modo corretto.

Quali sono questi segreti? Scopriamoli insieme!

Da Victoria Beckham a Kendall Jenner, la t-shirt bianca è l’elemento trendy dell’estate 2022!

Il primo segreto da svelare per quanto riguarda l’abbinamento dei capi basic è non abbinare mai troppi capi basic. Mi spiego meglio. La t-shirt bianca di cotone se abbinata su un pantalone nero semplice ti donerà un look spento e piatto. Per un look casual utilizza un jeans boyfriend o strappato. Abbina un sandalo con il tacco e avrai l’outfit perfetto da aperitivo al centro.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come abbinare la t-shirt bianca:

jeans boyfriend o a vita bassa: il jeans è l’altro elemento trendy che tutte dovremmo avere nel 2022. Sia di giorno, che di sera, il look t-shirt bianca e jeans largo strappato è il look da indossare. Abbinate il tutto ad un sandalo con il tacco e una borsa morbida da portare a mano e sarete perfette!

il jeans è l’altro elemento trendy che tutte dovremmo avere nel 2022. Sia di giorno, che di sera, il look t-shirt bianca e jeans largo strappato è il look da indossare. Abbinate il tutto ad un sandalo con il tacco e una borsa morbida da portare a mano e sarete perfette! sotto giacca: con il caldo dell’estate diventa sempre più difficile trovare il look giusto per il lavoro in ufficio. Come fare? Utilizzando la t-shirt bianca come sotto giacca. Chiudete il tutto con una collana vistosa e sarete casual chic.

con il caldo dell’estate diventa sempre più difficile trovare il look giusto per il lavoro in ufficio. Come fare? Utilizzando la t-shirt bianca come sotto giacca. Chiudete il tutto con una collana vistosa e sarete casual chic. gonna a vita alta: avete una cerimonia non troppo elegante e non sapete cosa indossare? Abbinate una t-shirt bianca basica ad una gonna a vita alta lavorata. Chiudete il tutto con un sandalo con il tacco e una borsa da mano particolare. Sembrerete appena uscite da un magazine di moda! A proposito, Non sai quale vestito scegliere? Parti da quello giusto per la tua fisicità!

Termina qui la guida di stile più trendy di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagonista la t-shirt bianca e i modi più fashion per utilizzarla!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere aggiornate su tutte le fashion news!