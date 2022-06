Trucchi per fare gli spuntini nel modo giusto: ecco i consigli da chef!

Gli spuntini sono importanti nella dieta a patto di farlo in modo giusto: ecco i trucchi e i consigli utili per non ingrassare.

Spesso ci si chiede se sia meglio o peggio fare gli spuntini o merende nel corso della giornata. Molti nutrizionisti consigliano di fare 5 pasti al giorno, ovvero colazione, pranzo e cena, intervallati da due spuntini.

E se c’è chi riesce a fare pasti sani e bilanciati, non abbuffandosi a pranzo e cena ma consumando sempre le giuste porzioni, per altri gli spuntini sono fondamentali per non mangiare troppo ai pasti principali.

Ecco perché spesso i dietologi li consigliano, in quanto aiutano ad alleviare il senso di fame ma a patto di farli nella maniera giusta: scopriamo i trucchi e consigli utili per non ingrassare.

Ecco come fare spuntini sani: trucchi e consigli

Intanto è bene precisare che la funzione degli spuntini è quella di regolarizzare l’assunzione di cibo ai pasti principali e in generale nell’arco della giornata. Quando non si mangia da diverse ore capita di avere più fame del normale.

Questo ci porta ad assumere più cibo di quello di cui necessitiamo, ecco che allora la funzione degli spuntini in tal senso può diventare utile. Ovvio che se si svolge una vita sedentaria gli spuntini potranno anche essere evitati, se ai pasti si consumano tutte le sostanze nutrienti senza eccedere nelle quantità.

Gli spuntini sono invece consigliati a chi ad esempio pratica un’attività sportiva costante, ma anche a chi svolge lavori di fatica ed è quindi portato a bruciare più calorie. In questo caso è importante farli per non avere cali glicemici.

Non dimentichiamo anche che gli alimenti da prediligere sono quelli che non contengono troppe calorie o additivi come snack confezionati e industriali. Inoltre, occorre considerare che lo spuntino deve rappresentare il 5% della quota calorica nell’arco della giornata. Vediamo allora quali sono i trucchi per fare spuntini sani nel modo giusto.

1) Preferire alimenti freschi. E con freschi si intende non confezionati. Tra questi i migliori sono la frutta fresca e di stagione, ma anche la verdura. Bene anche la frutta secca e lo yogurt preferendo sempre quello bianco magro. Qui puoi distinguere le varie tipologie.

2) Evitare i succhi di frutta confezionati. Anche se possono sembrare un alimento sano sono ricchi di zuccheri aggiunti. Non forniscono le fibre che normalmente dovremmo trovare nella frutta e hanno un basso potere saziante. Meglio allora preparare un centrifugato in casa o un estratto di frutta e verdura. Bene anche la spremuta d’arancia.

3) Differenziare lo spuntino in base all’attività svolta. Non tutti conducono la stessa vita, c’è chi è costretto per motivi lavorativi a fare una vita sedentaria e chi invece per cause lavorative si muove molto. Uno spuntino più sostanzioso può essere necessario per chi svolge molta attività fisica, al contrario chi si muove poco dovrebbe farne uno più ridotto.

4) Fare uno spuntino non significa piluccare di continuo. Tanti pensano che fare molti spuntini sia corretto. In una dieta sana ed equilibrata se ne possono fare un paio al massimo, uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio per non arrivare affamati ai pasti principali.