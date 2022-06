Jessica Selassiè irriconoscibile prima del Grande Fratello Vip

Jessica Selassiè irriconoscibile nelle foto prima del Grande Fratello Vip: l’incredibile trasformazione dai tempi di Riccanza ad oggi.

Jessica Selassiè è sempre più bella. Negli ultimi mesi vissuti nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica è cambiata molto sfoggiando outfit diversi che hanno esaltato la sua bellezza. Una bellezza che continua a sfoggiare oggi nella vita di tutti i giorni. Tornata alla realtà dopo aver trascorso sei mesi nella casa di Cinecittà, Jessica è sempre più bella e sempre più concentrata sui suoi obiettivi di lavoro.

Una trasformazione, quella della più grande delle sorelle Selassiè che non è passata inosservata ai fan. La stessa Jessica ha ammesso di aver perso peso durante i mesi trascorsi nella casa di Cinecittà, ma com’era la Selassiè prima di partecipare al Grande Fratello Vip?

Jessica Selassiè: ecco com’era ai tempi di Riccanza

Prima di partecipare al Grande Fratello Vip con le sorelle Clarissa e Lulù che dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo ha sfoggiato un evidente cambiamento, Jessica è stata anche la protagonista di un’edizione di Riccanza. Jessica, in particolare, ha partecipato a Riccanza con Tommaso Zorzi che ha fatto una sorpresa alle sorelle Selassiè durante la prima puntata del Grande Fratello Vip facendole un in bocca al lupo ed Elettra Lamborghini.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, è cambiata la piega dei capelli, ma anche il trucco. Se nella foto, infatti, sfoggia i capelli ricci, oggi è solita portarli lisci con una piega in alcuni casi leggermente mossa. Anche il trucco, oggi, è più naturale ed esalta i lineamenti del suo viso. Come ha sottolineato lei stessa, poi, i mesi trascorsi nella casa di Cinecittà le hanno permesso anche di perdere peso.

Un dimagrimento che, in realtà, era cominciato prima dell’avventura nella casa di Cinecittà. “Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”, aveva raccontato tra le lacrime al GF Vip.

Oggi Jessica è felice e si sta concentrando sui suoi progetti di lavoro che, a settembre, potrebbero portarla a Tale e Quale show con le sorelle Clarissa e Lulù. Le Selassiè, infatti, potrebbero partecipare come concorrente unico allo show di Carlo Conti.