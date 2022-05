Lulù Selassiè, che cambiamento dopo Manuel Bortuzzo!

Lulù Selassiè, dopo sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip e la fine della storia con Manuel Bortuzzo, spiazza tutti mostrandosi così.

Lulù Selassiè è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 lo scorso 13 settembre con un trucco forte che ha poi mantenuto nel corso dei mesi successivi. Nonostante in tanti le abbiano ripetuto più volte di truccarsi in modo più leggero, Lulù ha sempre optato per un trucco abbastanza evidente.

Anche le parole che le diceva Manuel Bortuzzo, all’epoca suo fidanzato, non le sono servite per mostrarsi il più naturale possibile davanti alle telecamere. Negli ultimi mesi, in particolare, le labbra sono diventate più naturali grazie ad un uso più moderato del rossetto, ma il contouring sul naso era abbastanza forte. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, però, tutto è cambiato.

Lulù, infatti, nei giorni successivi alla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, ha spiazzato i fan mostrandosi sia al naturale, ma anche con un trucco molto leggero che esalta la sua bellezza.

Lulù Selassiè, trucco naturale dopo il GF Vip e Manuel Bortuzzo: i fan approvano

Dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, arrivata un mese fa, Lulù Selassiè è stata per un po’ di tempo lontano dai social. A distanza di un mese, però, sta riprendendo in mano la sua vita concentrandosi sul lavoro e la famiglia. Consapevole di avere un gruppo di fan che la supporta in qualsiasi situazione, la Princess è anche tornata sui social.

Il look e il make up che Lulù sta sfoggiando in questi giorni sta conquistando tutti. Via il rossetto evidente così come il contouring sul naso molto e le lentiggini marcate. Oggi, Lulù che ha supportato Soleil nella sua nuova avventura, sfoggia un trucco molto più naturale che risalta i suoi lineamenti.

Le lentiggini ci sono, ma come ha sottolineato lei stessa nel corso di una diretta su Instagram, hanno un effetto più naturale grazie ad un prodotto che nella casa del Grande Fratello Vip non aveva.

Anche l’eyeliner c’è, ma è quasi invisibile così come il rossetto che, nella maggior parte dei casi, è molto naturale. Un cambiamento che i fan stanno apprezzando e, sui social, in tanti sottolineano non solo quanto sia più bella con un trucco naturale, ma anche la sua crescita di donna.

In tanti, infatti, la trovano non solo più bella, ma anche più sicura di sè. Un risultato importante per Lulù che, nella casa, aveva più volte parlato delle sue fragilità e dei due drammi che le hanno cambiato la vita.

Un cambiamento importante, dunque, quello di Lulù che, a settembre, con le sorelle Jessica e Clarissa, potrebbe tornare in tv come concorrente unico della nuova edizione di Tale e Quale Show.