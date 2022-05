Soleil Sorge l’ha fatto per la prima volta: Lulù Selassiè reagisce così

Un momento speciale per Soleil Sorge che ha mostrato vicinanza a Lulù Selassié, la princess ricambia il suo affetto con un gesto chiarissimo.

Sembra che non sia passato così tanto tempo da quando i ragazzi dell’ultimo GF Vip tenevano banco con le loro vicende all’interno della casa. In effetti si parla ancora moltissimo di loro e il fenomeno Grande Fratello non si placa neppure dopo mesi. Soleil Sorge è stata sicuramente uno dei protagonisti assoluti di questa edizione.

Grazie alle sue battute pronte e la parlantina facile, oltre che per la storia della “chimica artistica” con Alex Belli, è stata sulla bocca di tutti ed ora sta continuando a godersi il successo. Dopo la partecipazione in tv a La Pupa e il secchione show in qualità di giudice, l’influencer è pronta a lanciarsi in un progetto tutto suo. Si chiama “State of Soleil” e ne ha parlato proprio lei stesse nelle ultime ore tramite la sua pagina Instagram.

Il suo è un brand che presenterà una collezione nata per rappresentare uno “state of mind“, come la Sorge ha spiegato. Si tratta di una linea di moda che prenderà ispirazione dal pianeta e dall’universo, interpretati secondo la sua visione. La collezione dai lei presentata per ora punterà a beachwear e bandane, a cui si è dedicata personalmente scegliendone tessuti e dettagli. Insomma un bel traguardo raggiunto dalla vippona, ma cosa ne penseranno i suoi ex compagni di avventura?

Lulù segue la pagina di Soleil, ecco il gesto che ha fatto cambiare tutto

Di una in particolare degli ex gieffini si è parlato molto negli ultimi tempi: Lulù Selassiè è stata la protagonista della recente rottura pubblica con Manuel Bortuzzo. La vicenda è diventata molto mediatica, creando dei veri e propri schieramenti per una e per l’altra fazione. Soleil Sorge è sempre stata una che non le manda di certo a dire, nonostante questo però ha lasciato molto sorpresi la sua reazione di questi giorni.

L’influencer infatti, che qualche tempo fa aveva ammesso pubblicamente di aver fatto una bella “pulizia” di gieffini sulla sua pagina, segue invece Lulù Selassiè. Non è passato inosservato ai follower anche un suo like ad un commento di una fan che prendeva le parti della princess, che nella sua vita ha già vissuto ben due drammi, andando contro Bortuzzo. Insomma un’amicizia che sembra essere reale e che la Sorge ha dimostrato mantenendosi al fianco dell’amica anche sul fronte social.

Sarà anche per questo che abbiamo notato una risposta positiva su Instagram da parte di Lucrezia. La Selassiè ha infatti già lasciato il suo “Segui” sulla pagina ufficiale del nuovo brand di Soleil Sorge e non manca anche un suo like. Una fan tutta speciale è quindi già pronta ad essere follower della linea di abbigliamento della compagna d’avventura e non è una cosa da poco. Abbiamo dunque l’ulteriore conferma che tra le due, per il momento, scorra proprio buon sangue.