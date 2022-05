Scopriamo l’olio di fico d’India, fantastico per la cura di pelle e capelli!

By

Se soffri di problemi legati alla pelle, ti suggeriamo di ricorrere all’olio di fico d’India. Scopriamo insieme di cosa di tratta.

Per risolvere i comuni problemi cutanei, ti proponiamo l’olio di fico d’India. Originario del Marocco, il fico d’India è una straordinaria specie di cactus, il cui olio è tutto naturale e soprattutto benefico.

Conosciuto anche come olio di fico barbaro, questo olio per i problemi cutanei è un super alimento per la tua pelle.

Il prezioso alleato per la tua pelle: l’olio di fico d’India

Quali sono le proprietà e i benefici del fico d’India per la pelle? Innanzitutto, devi sapere che questo frutto è composto da ricche vitamine e acidi grassi che stimolano le cellule cutanee, donando alla pelle un sano splendore.

È ricco di vitamina E e K e contiene diversi acidi grassi, gli antiossidanti e gli aminoacidi. Oltre al nutrimento, all’idratazione e alla prevenzione delle rughe, con questo ingrediente è possibile raggiungere l’equilibrio necessario per una pelle sana. Vediamo insieme i benefici che l’olio di fico d’India può apportare alla tua pelle.

L’uso dell’olio di fico d’India idrata la pelle

La vitamina E e la varietà di acidi grassi contenuti nell’olio di semi di fico d’India lo rendono proprio ciò di cui la pelle ha bisogno per diventare morbida ed elastica. Può essere usato come idratante prima di andare a dormire o anche per preparare il viso prima di applicare il trucco.

Previene l’acne

I brufoli e le eruzioni cutanee sono generalmente il risultato di pori ostruiti, dovuti al sebo che ha assunto una forma solida. Questo olio no farà altro che riequilibrare la pelle ed evitare che i pori si ostruiscano.

Previene i segni dell’invecchiamento

Quest’olio contiene quasi il 60% di acido linoleico, che funge da barriera per la pelle e mantiene la sua capacità di idratazione naturale. La produzione di elastina e collagene è stimolata dalla vitamina E, anch’essa contenuta in questo olio, che rallenta l’invecchiamento.

Regala una luminosità sana e naturale

La pigmentazione o le macchie scure sul viso sono il risultato dell’accumulo di melanina nelle macchie. Gli effetti combinati delle vitamine E e K, entrambe presenti nell’olio, rendono la pelle morbida, elastica e luminosa.

Pulisce le cuticole

Se il letto ungueale è secco o irritato, a causa ad esempio di unghie acriliche, l’olio di fico d’India è l’idratazione salutare di cui le cuticole hanno bisogno.

Ora che sai i benefici di questo fantastico prodotto, scopriamo qual è il modo migliore di usare l’olio di fico d’India per la pelle e a quali tipi di pelle è adatto. Trattandosi di un ingrediente estremamente versatile, l’olio di fico d’India è adatto a tutti i tipi di pelle: grassa, mista, secca, o sensibile. Questo olio idratante e ricco di vitamine può essere inserito nella routine quotidiana di cura della pelle. Segui dunque questi passaggi per utilizzare l’olio, dopo ovviamente aver pulito la pelle: