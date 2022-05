Cosa ci fanno fragole e ricotta insieme? Un dolce che non dimenticheremo

C’è sempre una buna scusa per usare le fragole in cucina, se poi prepariamo un dolce è anche meglio e questa torta fragole e ricotta è fantastica

Quando arriva l’estate, le fragole diventano protagoniste assolute sulla nostra tavola insieme a tutti i frutti di bosco. Possiamo prepararle in mille modi diversi, ma un dolce è sempre la soluzione migliore.

Questa è la torta con ricotta e fragole e non è uguale alle altre. Perché le fragole entrano a far parte del ripieno insieme alla ricotta e non sono soltanto una decorazione.

Quindi ci servono delle fragole fresche, ma anche della ricotta vaccina. Per un risultato perfetto, abbiamo bisogno che la ricetta sia molto asciutta: quindi il nostro consiglio è quello di metterla in un colapasta per farla asciugare. Poi dobbiamo solo amalgamare bene tutti gli ingredienti e lasciare che il forno faccia il suo lavoro. Il risultato finale è un dolce morbido ma non molle, che lascerà le fette spugnose e super invitanti.

Torta con ricotta e fragole, morbida e deliziosa

La torta con ricotta e fragole si mantiene perfettamente in frigorifero per 2-3 giorni avvolta da pellicola alimentare.

Ingredienti:

300 g di farina 00

80 ml di olio di semi

4 uova

300 g di ricotta

250 g di fragole

270 g di zucchero semolato

1 bustina di lievito per dolci

1 limone

Preparazione:

Prendiamo la fragole ( dolce alle fragole) , togliamo il picciolo, laviamole e poi tagliamole a pezzetti versandole in una ciotola. Quindi condiamole con il succo filtrato del limone e 2 cucchiaio di zucchero presi dal totale degli ingredienti. Teniamo da parte.

In un’altra ciotola usando le fruste elettriche montate le uova insieme al resto dello zucchero fino a quando il composto diventa spumoso. A quel punto aggiungiamo anche l’olio di semi (mais o girasole) e poi anche la ricotta.

Amalgamiamo bene tutto e aggiungiamo la farina e il lievito setacciati insieme. Mescoliamo bene fino a quando è tutto incorporato e poi aggiungiamo anche le fragole condite. Continuiamo a mescolare questa volta con un cucchiaio di legno oppure una spatola di silicone.

Preriscaldiamo il forno a 180° e poi versiamo il composto un uno stampo da 26 cm ricoperto di carta forno sia sulla base che sulle pareti.

Cuociamo sempre a 180°, per circa 50 minuti, controllando alla fine la cottura con la prova stecchino. Sforniamo e teniamo la torta con ricotta e fragole ancora nello stampo fino a quando è raffreddata. Poi sformiamola e portiamo in tavola.