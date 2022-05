Non sai quale vestito scegliere? Parti da quello giusto per la tua fisicità!

È arrivato il tempo di scegliere i vestiti che ti accompagneranno durante tutta l’estate, e come fare? In base alla tua fisicità! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come stare al passo con le tendenze valorizzando la tua body-shape!

Scegliere nuovi capi d’abbigliamento può risultare una mission impossible. Perché? Sicuramente uno dei motivi è la grandissima quantità di articoli in commercio, che spesso ci creano solo confusione. Il secondo motivo sono le mode, che spesso e volentieri ci spingono verso una direzione che non fa per noi. Quindi fare shopping è diventato difficile, e ci ritroviamo a tornare a casa con le shopping bag piene ma mai soddisfatte. Da oggi tutto cambierà, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo quali vestiti acquistare in base alla nostra fisicità!

Chi non conosce le sorelle Kardashian? Anche chi non le segue sui social media o in televisione a tutte noi è capitato di vedere almeno una volta una foto loro con indosso abiti di tendenza. Questo perché? Perché le sorelle americane sono tra le più influenti al mondo in fatto di fashion e make-up.

Ad esempio Kim Kardashian ha addirittura lanciato una nuova collezioni di abbigliamento dal nome Skims in cui propone capi basici, intimo, costumi da bagno e abiti aderenti e super elasticizzati.

Da quando la regina dei social media ha indossato il primo abito elasticizzato super aderente è nata sui social media la corsa all’abito più aderente, ma non per tutti questa è la scelta giusta.

Esatto, perché ogni fisicità ha bisogno di essere valorizzata con il vestito giusto. Vuoi scoprire qual è il vestito che fa al caso tuo? Scopriamolo!

Ad ogni vestito la propria fisicità: come utilizzare le tendenze per valorizzare la propria body-shape!

La prima regola del fashion consiste nel saper sfruttare le tendenze del momento e adattarle alla propria personalità e fisicità. Perché dobbiamo sempre mettere in primo piano ciò che siamo, e non le mode, perché queste sono passeggere!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quale tipologia di vestito scegliere in base alla nostra fisicità:

abito aderente elasticizzato: di tendenza anche grazie alla linea di abbigliamento di Kim Kardashian, ma a chi sta veramente bene? Sicuramente alle fisicità esili, ma anche a quelle fisicità curvy che presentano seno e fianchi prosperosi ma punto vita piccolo.

di tendenza anche grazie alla linea di abbigliamento di Kim Kardashian, ma a chi sta veramente bene? Sicuramente alle fisicità esili, ma anche a quelle fisicità curvy che presentano seno e fianchi prosperosi ma punto vita piccolo. abito midi floreale con elastico in vita: un altro vestito che ci accompagnerà durante tutta l’estate è quello midi, a fantasia floreale , con elastico in vita. Perfetto per le fisicità a pera, che mostrano spalle e punto vita piccolo ma fianchi larghi.

un altro vestito che ci accompagnerà durante tutta l’estate è quello midi, a fantasia floreale , con elastico in vita. Perfetto per le fisicità a pera, che mostrano spalle e punto vita piccolo ma fianchi larghi. scamiciata o abito a sacchetto: per le fisicità a rettangolo, ossia che non mostrano un punto vita delineato, la scelta è semplice, abito a sacchetto. Dritto che non abbia nessuna cucitura sul punto vita. Possibilmente corto sopra il ginocchio per slanciare la figura. A proposito, il bianco è il colore chic dell’estate! Scopri 5 capi da avere in questo colore!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più trendy di sempre, quella targata CheDonna che ci ha spiegato come scegliere il vestito giusto in base alla nostra fisicità!

Alla prossima guida di stile, per non perderci nessuna novità in fatto di fashion, e non solo!