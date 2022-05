Tina Cipollari choc: ecco cosa fa dietro le quinte di Uomini e Donne

Tina Cipollari è sempre più protagonista di Uomini e Donne, ma cosa fa dietro le quinte la bionda opinionista? Ecco la verità.

Tina Cipollari, da anni, è la protagonista indiscussa di Uomini e donne. La bionda opinionista, nella stagione che si concluderà tra poche settimane, ha discusso più volte con alcuni protagonisti del parterre del trono over. Dopo aver litigato spesso con Gemma Galgani, Tina ha discusso spesso con Pinuccia, ma anche con Ida Platano e, nelle ultime puntate, con Fabio Nova, un fotografo milanese che ha scatenato la sua reazione con alcune dichiarazioni sulle donne.

Davanti alle telecamere, Tina si mostra sempre senza filtri, ma cosa fa dietro le quinte della trasmissione la bionda opinionista? A svelarlo è stata proprio lei con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Tina Cipollari e il dietro le quinte a Uomini e Donne: ecco cosa accade

Tina Cipollari non ha mai nascosto di essere una buongustaia e di amare mangiare. In passato, la bionda opinionista, aveva accettato la sfida di Maria De Filippi di seguire una dieta. Con un’alimentazione sana ed equilibrata, seguita da una dottoressa, Tina era riuscita a perdere diversi chili. Il cibo, tuttavia, resta il suo punto debole.

Nel corso delle lunghe registrazioni di Uomini e Donne, in alcune occasioni, lascia anche lo studio per poter fare merenda. Tuttavia, su Instagram, attraverso alcuni video pubblicati sul proprio profilo Instagram, Tina ha mostrato ai fan anche cosa fa prima di entrare in studio.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Tina che vive con i tre figli in una splendida casa, prima di entrare in studio per commentare le vicende dei tronisti, ma anche delle dame e dei cavalieri del trono over, fa uno spuntino.

Prima della registrazione del 19 maggio durante la quale la tronista Veronica Rimondi ha messo fine al suo percorso scegliendo Matteo, Tina si è concessa un panino e un dessert offerto dalla signora Lisa che le ha fatto recapitare una deliziosa torta. Tina, dunque, si concede qualche piccolo peccato di gola che può essere un panino ben farcito, ma anche un pezzo di torta che, dalla sua espressione, era davvero buona.