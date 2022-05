Anticipazioni Beautiful: Eric smascherato, così salta fuori tutto

Anticipazioni Beautiful dall’America. La verità su Eric Forrester salterà fuori, l’uomo verrà smascherato proprio da lei…Ecco cos’è successo!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Eric smascherato da Quinn

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. In questo articolo ci concentreremo sul triangolo amoroso che vede come protagonista Eric, Quinn e….

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in america le storyline si interesseranno sempre di più alla storia controversa che vede come protagonisti Eric Forrester e sua moglie Quinn.

Da essere stato tradito da quest’ultima con Carter Walton all’essere egli stesso un traditore, questa è la storia che riguarderà il Forrester più adulto, il capostipite di una delle famiglie più ricche e potenti di Los Angeles.

Secondo la ricostruzione degli eventi, il tradimento di Quinn ha innescato in Eric un meccanismo psicologico che l’ha condotto all’impotenza. Tuttavia, la sua incapacità di soddisfare la moglie è stata ben presto “risolta” dalla ex consorte, Donna Logan. Seppur in un primo momento, Eric ha dichiarato amore eterno alla Fuller ed ha cercato di allontanare la sorella di Brooke per esprimere fedeltà e amore profondo alla moglie, alla fine Eric ha ceduto finendo per tradire ripetutamente e ripetutamente Quinn con Donna.

Infatti, se da un lato Quinn pensa di star pian piano recuperando il rapporto coniugale con l’ex marito, dall’altro lato il Forrester nasconderà dietro l’assidua frequentazione del club sportivo i piccanti momenti privati con Donna.

Tuttavia, ben presto tutto potrebbe essere scoperto. Secondo le anticipazioni americane Quinn ha pensato di regalare al consorte un anello smart in grado di tenere sotto controllo la salute di Eric. La verità è che quell’anello oltre a tracciare le informazioni relative alla salute dell’uomo tiene conto anche del ritmo del battito cardiaco.

Chissà se, prima o poi, il particolare “allenamento” con la Logan non faccia balzare i valori cardiaci di Eric in modo preoccupante.