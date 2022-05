Indossa l’arcobaleno con questi completi casual di tendenza per l’estate

Per molti degli eventi ai quali siamo invitate in questo periodo essere super eleganti è un po’ troppo… Dimentichiamoci dei conformismi e puntiamo al colore che ha anche significati profondi.

La freedom flag, ovvero la bandiera arcobaleno, è pressoché ovunque.

Resa celebre negli anni Ottanta come simbolo dell’orgoglio gay – dopo essere stato a lungo ingiustamente represso – la ritroviamo oggi nella moda.

Puntiamo tutto sul colore! Ecco i completi più divertenti e cool

Dal match maglia e pantalone a quello top e gonna il mood del periodo è quello di essere monocromatiche e bellissime.

La prima proposta consiste in top corto preformato con bretelle sottili e pantalone a zampa con pieghe in evidenza. L’azzurro cielo è un classico che si potrà indossare anche più avanti mixato con altri capi che si hanno già nel guardaroba. Fa parte della nuova collezione di Le Style de Paris e costa solo 26,50 euro sul sito ufficiale del brand.

Per un total look rosso fuoco c’è l’idea di Imperial Fashion. Il pantalone flare con piega stirata è disponibile in undici tonalità (60 euro) e si può scegliere tra il top cropped traforato in cotone (50 euro) con mini spalline e la maglia abbinata a body con maniche lunghe (89 euro). Sì a sneakers comode bianche e ad un cappellino con visiera per un vero american style.

In giallo acceso, il top con spallini increspati di Mango (25,99 euro) sembra un tutt’uno con la gonna midi satinata con spacco (39,99 euro). Gli accessori andranno rigorosamente in contrasto e per il trucco meglio mettere in risalto solo gli occhi. Con questa lunghezza della gonna i tacchi sono d’obbligo per evitare “l’effetto tappo”.

I pantaloni palazzo di Patrizia Pepe (228 euro) sono in sablè crepe, lucidi ed a vita bassa. Ottimi con un sandalo dorato e con il blazer morbido dal taglio maschile. Il corallo è prepotentemente tornato nei negozi quindi, soprattutto con l’abbronzatura approfittiamone.

Come abbiamo già detto il binomio è vincente, bisogna solo trovare l’occasione giusta e ricordarsi che l’unica cosa che conti realmente è la libertà. Di pensare, di esprimersi e di essere orgogliosi di ciò che si è.

Silvia Zanchi