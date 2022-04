Beautiful anticipazioni: il ritorno di Quinn fa scoppiare la passione?

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Quinn torna sulle scene dopo mesi di assenza. Ecco dove eravamo rimasti…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America!

Beautiful anticipazioni dall’America: Quinn torna sulle scene

Secondo le nuove puntate in onda in America, precisamente sul canale CBS, Quinn Forrester la moglie di Eric che in passato ci aveva regalato momenti di passione, intrighi e tradimenti è tornata sulle scene con una nuova rivelazione.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su CBS in America, gli autori si riconcentreranno sulla storyline di Quinn e Eric Forrester, e il particolare rapporto fra la donna e Carter Walton.

E’ da troppo tempo che le vicende in casa Forrester si sono concentrate sul triangolo amoroso che vede come protagonisti Steffy, Liam e Hope, mettendo in secondo piano tutto il resto.

Se avete seguito le anticipazioni degli scorsi mesi la Fuller dopo essersi lasciata andare alla passione e al tradimento con Carter, aveva alla fine deciso di ritornare fra le braccia di Eric. Inoltre, a causa del problema di impotenza del Forrester Senior la coppia aveva provato a realizzare un matrimonio aperto che da possibile situazione intrigante e “hot” si è trasformata in una storia estremamente triste e dall’atmosfera cupa.

Comunque sia, dal momento in cui Eric e Quinn hanno risolto i loro problemi matrimoniali, la coppia è scomparsa dall’occhio delle telecamere vivendo il loro amore felice off-screen.

Per quanto riguarda Carter, invece, poche puntate dopo la delusione ricevuta da Quinn, l’uomo sembrava essersi preso una cotta per Katie Logan. La questione, tuttavia, è stata archiviata ancor prima di iniziare, in modo da aggiungere l’avvocato alla lista di uomini affascinati da Paris Buckingham. Cedendo alla passione con la giovane.

Intanto a seguito dei recenti avvenimenti nella famiglia Forrester e al lutto di Steffy, sembra che Carter e Quinn torneranno a condividere qualche momento insieme.