Copiamo il look verde acqua di Soleil Sorge per immaginarci già al mare

Dopo aver parlato di Barbara d’Urso e del suo outfit black and white anni Sessanta, vediamo oggi la chiacchierata Soleil con il suo stile accattivante nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show.

È in costante ascesa tra quello che è ormai un consolidato successo social (soprattutto su Instagram) anche grazie alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ora, con il ruolo di opinionista su Italia Uno, Solei Sorge conquista critica e pubblico (non tutto ma vabbè) a colpi di firme. Scopriamo il suo outfit composto dall’abito attillato Versace e dai sandali dorati di Steve Madden per copiarlo nelle nostre serate tra amiche, nei locali più esclusivi.

Sentirsi una super modella è possibile! Ispiriamoci a Soleil

Trovare abiti in questa tonalità non è esattamente l’impresa più semplice del mondo. Si dividono infatti in opzioni sciatte, da poco, ed in creazioni super costose come quella di Alexandre Vauthier (lungo con scollo profondo a V) a 3223 euro.

Come il modello in copertina, Versace Jeans Couture ne ha realizzato uno con il classico motivo barocco della maison, a mezze maniche e girocollo a 289 euro. Casual ed elegante in base a come si decide di abbinarlo, è una scelta più che azzeccata.

Se si vuol restare su questo colore da fata ma si preferisce il lungo allora ecco che ci pensa Liu Jo con un plissettato che ha fasciatura in vita e scollo su torace e schiena. Costa 237 euro su Farfetch.

Per un corto come quello di Soleil ci pensa Le Style de Paris (37,90 euro) con maniche lunghe, mezzo collo, gonna asimmetrica, piume ai polsini ed arricciatura anteriore. Bellissimo, soprattutto se si è abbronzate.

I sandali oro opaco di Kazar Megan (109,99 euro su Zalando) sono decorati da listini sottili che finiscono in un classico nodo superiore. Perfetti sia con un vestito sia con un paio di jeans, sono un investimento ragionato. Il tipo scelto da Soleil costa invece 138 euro.

Con i colori freddi che scaldano come mostra Chiara Biasi e con il look infuocato di Soleil c’è materiale dal quale prendere spunto per i nostri look serali.

Silvia Zanchi