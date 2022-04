Anticipazioni Beautiful: la verità si avvicina, cambia tutto per Hope, Liam e Steffy

By

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 10 al 16 aprile 2022. La verità si avvicina…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5 dal 10 al 16 aprile 2022.

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà

Nei prossimi episodi americani di Beautiful, Steffy Forrester avrà i risultati del test di paternità ed è pronta a rivelarlo a Finn, Liam e Hope.

Nuove importanti anticipazioni per la nostra soap preferita. Nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 10 al 16 aprile 2022, scopriremo sempre più dettagli e verità sulla controversa storia fra Steffy, Liam e Hope e allo stesso tempo sulla storia di seduzione fra Zoe, Zende e il povero Carter.

Tutto avrà inizio quando la giovane Forrester racconterà a papà Ridge di aver combinato un casino. Steffy rivelerà a Ridge di essere andata a letto con Liam in una notte di completa follia. Motivo che l’ha spinta dopo a fare un test di paternità.

Poco dopo, la dottoressa Campbell telefonerà a Steffy per dare lei i risultati del test. Così, la giovane Forrester chiama Liam e Hope in modo da raggiungerla in ospedale.

Ridge avvisa Carter sulla scena a cui ha assistito in ufficio, ossia su Zoe che ha cercato di sedurre Zende. A questo punto, il povero Carter che era pronto a sposare la Buckingham decide di chiamarla per chiederle in tono provocatorio se sia se sia davvero lui l’uomo che lei vuole sposare.

Nervoso per quanto accaduto, Carter arriverà a dire a Zoe cose terribili, come ad esempio il fatto che la giovane sia in realtà un’arrampicatrice sociale e decide di rompere frettolosamente il fidanzamento. In tutto questo trambusto, Zoe accuserà Paris di aver fatto la spia.