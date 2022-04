Una Vita anticipazioni: cicogna ad Acacias, ma la notizia sconvolge

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 arriva una notizia che sconvolge tutto: è incinta…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Alodia è incinta!

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si verificherà un vero e proprio colpo di scena. Infatti scopriremo che la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) è incinta.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 tutte le vicende di Acacias si concentreranno sulla cicogna in arrivo. Infatti i telespettatori potranno vedere come si realizzerà questa storyline.

Grazie alle anticipazioni delle nuove puntate della soap iberica scopriremo che la giovane domestica Alodia si lascerà affascinare sempre di più dal nuovo arrivato, il nipote di Bellita Del Campo (Maria Gracia), Ignacio Quiroga (Marco Caceres). Dopo un momento di passione fra i due, la ragazza dovrà fare i conti con due importanti verità: la prima, che è stata presa in giro in modo clamoroso dal giovane donnaiolo; la seconda, che da quel momento di passione sta per nascere un frutto. Infatti, secondo le anticipazioni Alodia scoprirà di essere rimasta incinta.

Dopo essersi concessi ad un momento di pura passione nella cucina dei Dominiguez, Alodia inizierà a provare dei sentimenti contrattanti e cercherà il supporto delle altre domestiche della casa, Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros). Queste ultime, pur rimproverandola per aver peccato di ingenuità, cercheranno di confortarla, soprattutto quando la giovane temerà di essere rimasta incinta.

Se in un primo momento Fabiana e Casilda cercheranno di rincuorare Alodia dicendole che non è detto che sia in attesa di un bambino perché non basta una semplice volte per rimanere incinta, in un secondo momento Alodia sarà divorata dai sintomi: nausea, giramenti di testa e soprattutto mancanza del ciclo. Tutti fattori che confermerebbero l’ipotesi della gravidanza. Come finirà questa storia? Ignacio si prenderà le sue responsabilità? E come reagiranno Bellita e Miguel Josè a una tale rivelazione? Non ci resta che attendere!