Essere sporty chic a 50 anni si può eccome (e si fa così)

Puoi essere sporty chic anche a 50 anni? Certo, tutto si può fare se lo si vuole. Ma come fare? Te lo diciamo noi.

Essere sporty chic può essere difficile a tutte le età, ma a 50 anni forse lo è ancora di più.

Del resto, abbinare due mondi così lontani apparentemente tra loro può essere davvero complicato.

Essere sportivi ed essere chic sono due cose esattamente opposte, quindi metterle insieme può essere davvero complicato, ma quando è fatto bene può dare vita a dei look capaci di lasciare a bocca aperta davvero chiunque.

Ecco quindi 5 look sporty chic adatti anche a 50 anni (ma non solo).

Ecco come essere sporty chic a 50 anni

Hai 50 anni, vuoi uscire di giorno ed essere sporty, senza però rinunciare a sentirti chic?

Sappi che potrà anche essere difficile, ma non è affatto impossibile. Come puoi fare? Ecco 5 outfit che possono fare al caso tuo.

Se invece hai 50 anni e vuoi essere elegante, ecco alcuni look trendy che possono fare al caso tuo.

Gonna e sneakers

Che sia lunga, corta, di pelle, di cotone e chi più ne ha più ne metta, la gonna con le sneakers è il perfetto look sporty chic adatto a tutte le età.

Cosa scegliere da sopra? Una t – shirt semplice ad esempio con un bomber sportivo, ma anche una felpa andrà benissimo per ricreare sempre il contrasto tra look chic e sporty.

Insomma, osare sempre, nascondersi mai.

Sneakers ed abito ad A

Gli abiti ad A stanno bene a tutte le donne, partiamo da questo presupposto. A prescindere dalla forma del fisico, questo tipo di abito riesce a nascondere i difetti.

Questo inoltre lo rende perfetto a tutte le età, anche a 50 anni. Ma per definizione questo abito è chic, qualsiasi siano colore e fantasia.

Quindi come renderlo sporty? Abbinandolo a delle sneankers. E da sopra? Qualsiasi cosa che rientri in uno dei due stili.

Vuoi propendere più verso il lato chic? Abbina un bel blazer colorato. Vuoi essere invece sportiva al massimo? Un bel bomber farà al caso tuo. Insomma sbizzarrisciti senza avere paura.

Leggins di pelle e sneakers

I leggins di pelle spesso dopo gli anta fanno paura. Ma non c’è bisogno di spaventarsi, perché sono un po’ come le minigonne.

C’è chi dice che a 50 anni non stiano più bene a prescindere dal fisico della donna in questione, ma in realtà è solo un tabù arcaico e ormai superato.

Sì a tutto ciò che ci sta bene, ad ogni età. Come renderlo sporty – chic? Con un bel paio di sneakers e magari da sopra un blazer di colore acceso.

Pantaloni da jogger e blazer

I pantaloni da jogger sono l’emblema della sportività. Quindi a primo sguardo hanno ben poco di chic.

Ed infatti per poterlo diventare devono assolutamente essere abbinati ad un capo estremamente elegante, come il blazer che tra l’altro è diventato ormai il must have di questa stagione.

Felpa e gonna a matita

La gonna a matita è un capo estremamente fine, soprattutto se abbinata a dei tacchi a spillo (cosa che spesso si fa nella moda per creare un binomio perfetto).

Ecco che quindi arriva la felpa a smorzarne i toni e renderla decisamente più sporty e meno chic.

Questo look è adatto a tutte le età ed anzi la felpa a 50 anni può anche ringiovanire, quindi perchè dire di no?