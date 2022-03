Look over 50 eleganti! Ecco come fare per essere trendy e chic!

Look over 50 eleganti? Si può fare, se conosci le regole giuste! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come creare degli outfit eleganti, adatti a serate o cerimonie, che valorizzino la tua figura!

Noi donne anno dopo anno evolviamo: quando il nostro corpo inizia a cambiare di conseguenza cambia in noi la nostra mentalità. Passiamo dall’essere bimbe, a ragazze, poi a donne. Come una bellissima farfalla che spicca il volo dopo essere uscita dal proprio bozzolo. E quindi di conseguenza noi donne dobbiamo imparare a valorizzare la nostra fisicità anche in base ai vari cambiamenti, e trovare il nostro stile unico che valorizzi la nostra fisicità e persona! Scopriamo come creare dei look eleganti over 50 qui su CheDonna!

Ogni occasione merita il look giusto. Questo è il concetto chiave che dobbiamo tenere a mente ogni qual volta vogliamo creare degli outfit.

Per il lavoro abiti casual ma seri, per la passeggiata con le amiche sneakers, jeans e t-shirt. Invece per occasioni più eleganti?

Oggi vedremo come creare degli outfit adatti a una donna over 50 perfetti per occasioni eleganti come cene di gala o cerimonie, che siano trendy e chic! Iniziamo!

Look over 50 eleganti trendy e chic: la scarpa con il tacco colorata è il primo segreto!

Una delle cose più importanti quando si vogliono creare dei look che siano chic è dare la giusta importanza ai colori. Evitare sempre colori scuri, a meno che la serata non abbia un dress-code che ci obbliga in questo senso. Quindi, accessori colorati, scarpe e borse nei colori moda!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come creare dei look eleganti over 50:

abito floreale e scarpa con il tacco: gli abiti con fantasia floreale sono sempre eleganti e facili da abbinare. Cercate sempre di chiudere il look con una scarpa con il tacco che sia tinta unita, ma colorata. Ad esempio se indossate il vostro abito sui toni del rosso e rosa, potete accostare una scarpa verde prato, per seguire le tendenze del momento.

gli abiti con fantasia floreale sono sempre eleganti e facili da abbinare. Cercate sempre di chiudere il look con una scarpa con il tacco che sia tinta unita, ma colorata. Ad esempio se indossate il vostro abito sui toni del rosso e rosa, potete accostare una scarpa verde prato, per seguire le tendenze del momento. tailleur morbido: l’icona della moda Sarah Jessica Parker ha spesso indossato per occasioni eleganti dei tailleur morbidi, composti da giacca e pantalone non strutturati. In più ha sempre completato il look con accessori colorati. A proposito, ecco gli accessori più trendy del momento, e come averli spendendo poco!

l’icona della moda Sarah Jessica Parker ha spesso indossato per occasioni eleganti dei tailleur morbidi, composti da giacca e pantalone non strutturati. In più ha sempre completato il look con accessori colorati. A proposito, ecco gli accessori più trendy del momento, e come averli spendendo poco! chamisier e kaftani: non c’è abbinamento più facile da creare di quello composto da maglia e pantalone tono su tono e cardigan lungo a fantasia. Semplice, elegante e di effetto!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come creare dei look eleganti over 50!

Alla prossima guida di stile! Il fashion e il divertimento sono assicurati!