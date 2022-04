Victoria De Angelis da urlo: pizzo e look total black, outfit da infarto

Victoria De Angelis semppre più bella al Coachella 2022: con pizzo e un look total black, la bassista dei Maneskin è disarmante.

Il Coachella 2022 ha consacrato i Maneskin, ma anche la bellezza di Victoria De Angelis. Sul palco del grande evento musicale, la bassista della band romana ha lasciato letteralmente tutti senza fiato. In contrasto con i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri e la pelle candida, Victoria ha indossato outdit total black che hanno letteralmente fatto impazzire i fan sia quelli sotto il palco che quelli che hanno poi potuto vedere i video sui social.

Dopo la grande emozione vissuta sul palco del Coachella 2022, Victoria ha pubblicato su Instagram una serie di foto di quella serata, comprese le foto degli outfit.

Victoria De Angelis fa impazzire il mondo: l’outfit mozzafiato al Coachella 2022

Victoria De Angelis ha sfoggiato due ourfit sul palco del Coachella 2022 firmati da Gucci che ha vestito anche Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi come fa di diverso tempo. Victoria, così, ha pubblicato una foto in cui indossa una tuta totalmente nera, di pizzo con parti trasparenti che evidenzia la sua bellezza naturale.

Un look mozzafiato quello che Victoria sfoggia nella foto qui in alto che è completato da un trucco che esalta la bellezza dei suoi occhi. Nel corso dell’esibizione sul palco del Coachella 2022, inoltre, la bassista dei Maneskin ha sfoggiato anche un altro outfit come potete vedere qui in basso.

Con un reggiseno e uno slip di pelle, Victoria è salita sul palco con il suo basso accompagnando, insieme alla chitarra di Thomas e alla batteria di Ethan la voce di Damiano David che Victoria fotografa spesso quando sono in giro per motivi di lavoro.

Sul palco, dunque, i Maneskin, con Victoria in primis, non smettono di stupire sia per l’incredibile bravura musicale, ma anche con il look che è sempre super originale e che rispecchia la loro forte personalità. Le foto pubblicate dalla De Angelis hanno collezionato migliaia di like e di commenti da parte dei fan di tutto il mondo.

“Queen”, scrive una fan. “Che simbolo”, aggiunge un’altra. E ancora: “Una leggenda”, “E ci credo che faceva caldo guarda come sei bella”, “Divina come una regina, la nostra regina. Complimenti per l’energia che hai lanciato su quel palco”, “Sei perfetta”, “Mamma mia quanto sei bella”, “Sei spettacolare”, “Semplicemente perfetta” e così tanti altri ancora.