Anticipazioni Una Vita: povera Alodia, tremenda verità su Ignacio

Una Vita anticipazioni. Nel salto temporale ad Acacias, Alodia e i telespettatori scopriranno una tremenda verità su Ignacio. Ecco di cosa si tratta!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Ignacio tradisce Alodia?

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione Alodia non passerà dei momenti felici, tutto per colpa di Ignacio!

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 ambientate dopo il salto temporale di cinque anni che trasporterà gli eventi della telenovela dal 1915 al 1920 ci saranno numerosi cambiamenti.

Uno fra questi, il matrimonio fra Alodia Exposito (Abril Montilla) con Ignacio Quiroga (Marco Caceres). Tra gli effetti del lusso, Alodia appare subito visibilmente cambiata, con la puzza sotto il naso; anche Ignacio sembra essere maturato. Adesso è un dottore, con una laurea in medicina. Ma apparirà chiaro a tutti che il loro matrimonio non è per niente felice.

Infatti con il passare degli episodi della nuova stagione sarà sempre più chiaro che il rapporto coniugale fra i due sia abbastanza teso e inesistente. Ignacio trascorrerà tantissimo tempo fuori casa per “presunti” impegni lavorativi dell’ultimo minuti, mentre Alodia cercherà di ripiegare la grande quantità di tempo di cui dispone con nuovi hobby.

I presunti impegni ospedalieri di Ignacio insospettiranno molto lo zio Josè Miguel. Infatti, in un giorno qualunque il marito di Bellita confesserà al nipote di aver capito la motivazione per cui il giovane passa tanto tempo fuori casa: per fare visita ad un’amante. A questo punto, il Quiroga messo alle strette non riuscirà neanche a difendersi dalle parole dello zio e confermerà al Dominguez che tutti i suoi sospetti sono fondati.