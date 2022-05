Victoria De Angelis, baci francesi e un look vedo-non-vedo mozzafiato

Look vedo-non-vedo, sguardo sensuale e baci francesi per Victoria De Angelis, sempre più regina del rock e della bellezza.

Regina del rock e della bellezza naturale: tutto questo è Victoria De Angelis che, tra un viaggio e l’altro, tra un impegno e l’altro con i Maneskin, riesce sempre a trovare il tempo per regalare foto mozzafiato ai suoi milioni di fan che apprezzano puntualmente i doni della loro beniamina.

Da Parigi, dove la band romana si trova per un nuovo impegno di lavoro, Victoria ha sfoggiato un outfit davvero mozzafiato con cui non solo esalta la sua bellezza, ma sfoggia anche la sua sensualità. Un look che i fan hanno particolarmente apprezzato come si evince dai migliaia di like e commenti.

Victoria De Angelis: il look con cui ha fatto impazzire i fan dei Maneskin

Pur essendo passati pochi anni da quando Victoria, con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi suonava in Via Del Corso a Roma, sperando di poter realizzare i suoi sogni musicali, oggi, la De Angelis non è più un’adolescente sognatrice, ma una giovane donna che, con tanto impegno e lavoro, sta portando a casa insieme agli altri Maneskin, un successo dopo l’altro. Appassionata di musica, Victoria continua a studiare e a lavorare formando un connubio perfetto con il suo basso.

Considerata dai fan la vera regina del rock e dei Maneskin con cui si è anche concessa una notte da sogno a Cannes, Victoria incanta anche con la sua indiscutibile bellezza. Sul palco amo sfoggiare outfit mozzafiato e make up che risaltano i lineamenti del suo viso. Nella vita di tutti i giorni, invece, si mostra spesso al naturale con outfit casual che rispecchiano comunque la sua personalità.

A Parigi, però, ha scelto di tirare fuori la sua sensualità lasciando totalmente senza fiato i fan con il look che potete vedere nella foto qui in basso.

“Bisous” ovvero “baci” scrive Victoria nella didascalia che accompagna la foto. Con un look total black formato da gonna, reggiseno e giacca, in contrasto con il rosso del divano sul quale è seduta, la bassista dei Maneskin ha infiammato Instagram e scatenato i fan che, ancora una volta, si sono complimentati con lei inondandola di parole d’affetto e di amore incondizionato.