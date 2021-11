Beautiful anticipazioni: Eric torna al passato, fan increduli

By

Beautiful anticipazioni americane: continua la storyline dedicata ad Eric e alla sua imponenza. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nuove importanti anticipazioni direttamente dall'America. Secondo quanto sta andando in onda nell'altro continente sembrerebbe proprio che Eric Forrester sia superando il periodo buio della sua vita grazie a Donna Logan. Ecco perché. Se avete letto le nostre anticipazioni saprete sicuramente che in America sta andando avanti da qualche tempo la storyline dedicata all'impotenza di Eric Forrester. Se in una fase iniziale lo stilista di Los Angeles era stato dominato dalla depressione a causa della sua incapacità di offrire una soddisfacente intimità alla moglie Quinn Forrester. Conducendo il Forrester a optare per un matrimonio aperto, chiedendo che a "sostituirlo" nei momenti carnali del loro rapporto fosse Carter Walton. Adesso sembra che stia arrivando una resurrezione per il nostro Forrester Senior. Quello che Quinn non poteva sapere, tuttavia, era che il "risveglio fisico" del consorte fosse stato provocato da un momento di vicinanza con Donna che, dichiarato il proprio amore all'ex marito, si era fatta leccare del miele dalle dita da un Eric sorpreso di riprovare certe sensazioni.

Per la Logan, tuttavia, è poi arrivata una doccia fredda in quanto Eric è voluto correre dalla moglie per approfittare di quell’inaspettato frangente, curandosi ben poco di quanto questo potesse ferire la sorella di Brooke.