“Lasciata a pochi giorni dalle nozze”: annuncio choc dell’influencer

Annuncio choc di una delle influencer italiane più amate: a pochi giorni dal matrimonio, svela ai fan di essere stata lasciata dal compagno.

Non sono giorni facili per una delle influencer italiane più amate. Diventata mamma per la prima volta un anno fa, stava per coronare il suo sogno d’amore con il compagno. Tutto sembrava andare a gonfie vele per la giovane coppia, almeno fino a ieri quando su Instagram è comparso un annuncio che ha lasciato senza parole tutti i fan.

A pochi giorni dal matrimonio, infatti, la coppia vip si è rotta. Ad annunciarlo è stata proprio lei rompendo il silenzio degli scorsi giorni che aveva scatenato la preoccupazione dei fan. Una decisione che, stando a quello che si legge nel messaggio di lei, sarebbe stata presa dal compagno.

Coppia vip si rompe pochi giorni prima del matrimonio: l’annuncio dell’influencer

Se Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno coronato il loro sogno d’amore ieri e Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno ufficialmente marito e moglie oggi, domenica 29 maggio, a Capri, un’altra coppia vip non è riuscita a pronunciare il fatidico sì rompendosi pochi giorni prima del matrimonio. A lasciarsi sono stati Ginevra Lambruschi e il fidanzato Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella.

“Ciao ragazzi volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalla nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie”, ha scritto Ginevra su Instagram come potete vedere dalla foto qui in alto.

Ginevra e Mirko, già genitori di Sophie, nata a marzo 2021, fino a poche settimane fa, in occasione del primo compleanno della loro bambina, sembrano sereni, felici e uniti pronti a pronunciare anche il fatidico sì dopo circa un anno dalla proposta di matrimonio. Ieri, però, è arrivata la doccia fredda. Tantissimi i commenti di supporto per Ginevra come quello di Giacomo Urtis, ma anche di ragazze che hanno imparato a conoscerla sui social. 29