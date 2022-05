Il trucco occhi glamour per essere chic e magnetiche come Giulia Salemi

Il trucco occhi glamour sfoggiato da Giulia Salemi è moderno ma classico, elegante e d’impatto. Insomma: il make up da provare subito!

Si tratta di una perfetta mediazione tra il classico cut crease, che dagli anni Sessanta non ha mai smesso di farci innamorare, e il modernissimo contrast make up, basato sull’accostamento di due colori estremamente diversi tra loro.

Oltre a un’audace sfumatura tra i due colori di base, Giulia non ha nemmeno rinunciato a una bellissima ala di eyeliner. Si tratta di un’altra tendenza estremamente forte per il make up 2022 ma che va dosata e realizzata con estrema attenzione.

Questo make up, apparentemente complesso, è piuttosto semplice da realizzare e l’effetto sarà il massimo in abbinamento a qualsiasi tipo di look, dal più classico al più moderno e sbarazzino.

Un altro dei suoi grandi pregi è la facilità con cui può essere declinato in vari colori, poiché si basa sull’accostamento tra un colore nude (per la base e la parte centrale della palpebra mobile) e un altro colore più intenso.

Questo colore va scelto ovviamente con estrema cura, tenendo presente sia il sottotono della propria pelle sia la propria stagione armocromatica.

Per copiare il look di Giulia il più fedelmente possibile il consiglio è di puntare sul marrone scuro freddo se si ha la pelle chiara e un sottotono freddo, mentre l’alternativa, se si ha un sottotono caldo, sono tutti i toni del rame.

Naturalmente anche colori più moderni e pop come il fuxia o il tuchese si prestano benissimo a questo tipo di make up, ma si adattano meglio a ragazze giovani e dallo stile molto contemporaneo.

Come si realizza e a chi sta bene il trucco occhi glamour di Giulia Salemi?

Un prodotto imprescindibile per realizzare questo make up è il primer, che andrà applicato con la massima attenzione su tutta la zona della palpebra e del contorno occhi.

Questo accorgimento renderà più semplice l’esecuzione di una sfumatura omogenea e graduale tra i due colori e permetterà anche di realizzare una linea più precisa e netta con l’eyeliner.

Il primer infatti riempie e minimizza le piccole increspature della palpebra, cioè le piccole rughe e i cedimenti che sono inevitabili da una certa età in poi.

Lo step successivo è l’applicazione di un prodotto in polvere dal finish matte per realizzare la parte colorata del make up, cioè quella in corrispondenza degli angoli più esterni degli occhi.

Realizzare la sfumatura perfetta a questo punto sarà fondamentale: il trucco sta nel muovere il pennello nel senso giusto e procedere con estrema gradualità, senza avere fretta.

Per essere certe di ottenere un “effetto lift” (cioè per “sollevare” l’angolo esterno degli occhi) si potrà utilizzare l’efficacissimo trucco dello scotch: basterà un pezzetto di scotch ben posizionato (qui di spieghiamo come fare) per ottenere un risultato da vera professionista.

Se non hai gli occhi all’ingiù si potrà utilizzare il pennello ancora sporco di ombretto scuro per creare una sottile ombra colorata al di sotto dell’occhio, nella parte centrale.

Si sconsiglia di eseguire questo passaggio anche se si hanno occhiaie molto evidenti o molto scure, perché inevitabilmente l’occhio apparirà più stanco e più segnato.

Infine, per quanto riguarda l’eyeliner, il segreto di un’applicazione corretta consiste nel tracciare una linea guida con una matita e poi ripassarla con il pennellino dell’eyeliner.

massima attenzione dev’essere data alla simmetria del make up: i due occhi devono essere assolutamente identici, soprattutto in corrispondenza dell’angolo interno. Se la linea di eyeliner fosse più spessa da un lato il viso risulterebbe asimmetrico e sbilanciato.