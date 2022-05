Giulia Salemi, nessuna come lei: nuova sfida e annuncio sensazionale

Giulia Salemi lo ha rifatto di nuovo! La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha stupito gli utenti della rete con il suo nuovo annuncio.

Giulia Salemi non ha di certo bisogno di presentazioni. Dopo la fine della sua, seconda, esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è diventata uno dei personaggi più apprezzati dagli utenti della rete che la seguono ancora con affetto non solo per la sfera lavorativa della sua vita, ma anche quella privata.

In tanti, infatti, hanno sognato e continuano a sognare con la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. I due sono più innamorati che mai e si supportano a vicenda in ogni loro progetto. Tant’è che siamo sicuri che l’ex velino moro di Striscia La Notizia l’abbia supportata e incoraggiata durante il corso di questa sua nuova iniziativa.

Giulia Salemi ha fatto l’annuncio che da tanto tempo tutti aspettavano e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più contenti di questa nuova iniziativa.

Giulia Salemi emozionata: l’annuncio segreto che i fan aspettavano da tempo

Giulia Salemi, che nelle scorse settimane aveva mostrato tutto il suo supporto a Soleil Sorge, ha annunciato il progetto a cui stava lavorando, in grande segreto, da settembre ma soltanto adesso ha avuto modo di poterlo raccontare ai suoi fedeli sostenitori che non vedono l’ora di poter vedere per filo e per segno che cosa ha in serbo per loro:

“SONO GOLDSAND” ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul suo profilo Instagram, rivelando a che cosa ha lavorato durante il corso di questi mesi. “Davvero emozionata nel potervi annunciare che ha preso vita e forma il mio primo brand da imprenditrice al quale sto lavorando da settembre segretamente“ ha poi proseguito, annunciando a tutti il suo nuovo progetto che la vede legata al campo della moda.

“Ho voluto creare qualcosa di davvero unico per tutte quante noi .. “ ha continuato nel suo post che ha colpito i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano tutto questo. “Nel link in bio trovate il sito con tutti i modelli. Questa è davvero uno nuova sfida per me e tutto questo è possibile anche grazie al vostro supporto” ha aggiunto, ringraziando tutti loro che l’hanno sempre sostenuta durante il corso di mesi in ogni suo lavoro.

“Wish me good luck 🍀” ha scritto la Salemi, augurandosi che questo nuovo progetto possa essere ben accolto dai tutti i fan. “Non vedo l’ora di vedervi con i miei capi addosso”.

Giulia Salemi ha lanciato la sua nuova linea di vestiti e sembrerebbe aver puntato, dopo il successo dello scorso anno, di nuovo su una linea estiva in quanto lo scatto che ha selezionato per presentare il tutto la immortala con un bellissimo costume da bagno che siamo sicuri abbia fatto colpo su tutti i suoi fan.