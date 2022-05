Giulia Salemi e quell’inequivocabile gesto che svela la verità

In queste ultime ore si è alzato un polverone sul rapporto tra Giulia Salemi ed una ex vippona sua amica, c’è aria di crisi?

Giulia Salemi continua ad essere una delle più amate e seguite influencer del momento. Sarà per la sua simpatia e spigliatezza, ma anche indubbiamente per il suo incredibile gusto per lo stile. La Salemi è stata una dei protagonisti del GF Vip edizione 2020, durante il quale ha ottenuto il successo più grande: l’amore.

Proprio in quell’esperienza, infatti, ha conosciuto il bel Pierpaolo Pretelli ed è riuscita a conquistare il suo cuore. Oggi i due sono una coppia inseparabile, convivono ed hanno adottato il piccolo Prince, un cagnolino che ha una pagina Instagram tutta sua. Anche dal punto di vista professionale per Giulia è stato un anno esplosivo: il suo volto è rimasto legato al Grande Fratello Vip, infatti durante quest’ultima edizione è stata la conduttrice di GF Vip Party, il programma live in cui si commentavano le puntate del reality.

Un’altra partecipazione importante in tv è stata nel nuovo show Stand Up- Comici in prova, in cui insieme ad altri vip, si è cimentata nella difficile arte di fare il comico. Nel frattempo però, l’influencer non abbandona mai il suo profilo Instagram, in cui pubblica favolosi scatti tratti dalla sua vita privata e dalle sue collaborazioni di moda. Anche lei però, come altre colleghe, sta lanciando il brand da lei fondato. Si chiama GoldSand e si tratterà di una linea di costumi da bagno esclusiva. Sembra proprio che questo possa aver generato dell’astio con l’ex gieffina Soleil Sorge, anche lei appena lanciatasi nel mondo del beachwear, ma scopriamo la verità.

Giulia Salemi contro Soleil Sorge per i costumi da bagno? Ecco come stanno davvero le cose

Sappiamo bene che il popolo del web è attentissimo ad ogni movimento dei loro beniamini e non perdona proprio nulla. In questi giorni Soleil Sorge è impegnata nel lancio della sua nuovissima collezione di moda, a cui ha dato il nome di State of Soleil. Il brand, come lei stessa ha raccontato, sarà ispirato al pianeta ed agli elementi della natura.

Attualmente si tratta di beachwear e quindi principalmente di costumi da bagno che l’influencer ha già iniziato a promuovere creando una pagina ufficiale del marchio e pubblicando foto in cui lei stessa ne fa da testimonial. I fan però hanno pensato che questa concorrenza professionale possa aver provocato un po’ di maretta tra lei e Giulia Salemi, accusando addirittura la Sorge di aver copiato i costumi della fidanzata di Pretelli.

Ma come stanno davvero le cose? Pare proprio che questo non sia altro che un gossip lanciato in realtà da chi ha voluto vedere questo astio inesistente tra le due. La verità è che invece Giulia Salemi ha fatto un gesto inequivocabile: un suo like è comparso sul post di Sole in cui viene presentata la sua linea di bikini. Nulla di più chiaro dunque, perché tra le due non c’è nessun tipo di tensione, anzi soltanto stima reciproca.