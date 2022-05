Ex vippona spiazza dopo il GF Vip: “Ho detto sì, ecco perchè”

La discussa ex concorrente del Gf Vip 6 spiazza tutti annunciando di aver detto sì dopo pochi mesi dalla fine del reality show.

I concorrenti del GF Vip continuano a creare dinamiche nonostante, dalla fine del reality, siano già trascorsi due mesi. Sono tanti gli ex vipponi che si sono messi in luce durante i sei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà e tanti si sono tuffati in nuovi progetti professionali.

Sono tanti i concorrenti che, in sei mesi, hanno varcato la famosa porta rossa di Cinecittà raccontandosi senza filtri e facendosi apprezzare dal pubblico che, ora, è pronto a sostenere un’ex vippona anche ella nuova esperienza.

Ex vippona all’Isola dei Famosi 2022 dopo il GF Vip

Tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip c’è sicuramente Soleil Sorge che ha già lanciato la sua linea di costumi per la quale ha ricevuto anche il supporto di Lulù Selassiè. Soleil, però, non si ferma un attimo ed è pronta a regalare ai fan nuovi momenti memorabili.

Reduci da un viaggio ad Ibiza con Sophie Codegoni, Alessandro Basciando e Gianluca Costantino, Soleil Sorge ha deciso di partire per l’Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2022. Per la Sorge sarà la seconda esperienza da naufraga dopo la prima esperienza vissuta da concorrente e che le permise di trovare l’amore di Jeremias Rodriguez, oggi finito. Ma quale sarà il ruolo di Soleil all’Isola dei Famosi 2022 che, a causa del prolungamento fino al 27 giugno, ha perso grandi concorrenti come Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind?

A rivelare la presenza di Soleil all’Isola che sbarcherà insieme ad un’altra ex concorrente del reality ovvero Vera Gemma, è stato il portale Pipol Reality che ha a capo il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia.

“Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”, ha fatto Pipol Reality. Soleil, dunque, insieme a Vera Gemma, è pronta ad infiammare l’Isola e a creare nuove dinamiche soprattutto dopo l’abbandono di Guendalina Tavassi che, con il suo carattere forte, schietto e senza peli sulla lingua, è stata un’indiscussa protagonista del reality.

Come reagiranno gli altri concorrenti di fronte all’arrivo di Vera Gemma e Soleil Sorge che, dopo il Gf Vip, è stata anche giudice de La pupa e il secchione show 2022?