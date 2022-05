Come abbinare le zeppe in primavera (e dare vita a degli outfit freschi)

Ormai siamo nel pieno della primavera e sappiamo benissimo che iniziare ad indossare le zeppe, ma con quali capi le possiamo abbinare? Ecco 5 outfit che possono fare al caso tuo.

Che siano in sughero, corda, con tacco in rafia, le zeppe sono quell’accessorio che dobbiamo necessariamente tirare fuori quando arriva il caldo.

Prettamente estive, possiamo anche usarle in primavera, soprattutto quando ormai il tepore ha preso il sopravvento.

Quest’anno poi, abbiamo visto queste calzature sfilare sulle passerelle più importanti del mondo.

Qualche esempio? Quelle firmate Valentino Garavano, rosa cipria, in pelle di vitello e rafia, ma anche quelle in pelle scamosciata e suola imbottita di Kurt Greiger. Anche Bottega Veneta le ha scelte per la sua nuova collezione nella versione con lacci, color mandarino, stile anni ’90.

Ma non finisce qui, perché Saint Laurent le ha rese più sofisticate che mai, con particolari in pelle, Castaner le ha proposte in rosso vivo ed in cotone, Chloé si scelgono in versione sandalo con ascia frontale in tela bianca.

Insomma, qualsiasi sia la loro declinazione, sappiamo che comunque queste calzature restano sempre casual – chic al punto giusto.

Comode – più di molti tacchi – pratiche, adatte a tantissime occasioni, possiamo ammettere che stanno per diventare il nostro must have di stagione.

Ma con quali capi possiamo abbinare le zeppe, soprattutto se ci troviamo in primavera? Ecco 5 outfit creati partendo da queste calzature.

Ecco come abbinare le zeppe in primavera Abbinare le zeppe in primavera è facilissimo: spesso pensiamo che siano prettamente estive, ma in realtà possiamo iniziare ad indossarle anche prima dell’arrivo dell’estate. Come fare? Ecco 5 look molto diversi tra loro creati partendo da queste calzature, da cui puoi prendere spunto. Se invece sei fan della canotta, ecco 5 modi di abbinarla ed essere chic al punto giusto. Zeppe, shorts di jeans e canotta

Questo è un look più estivo che primaverile, ammettiamolo, ma ormai manca solo un mese all’avvento della bella stagione e perché non possiamo permetterci di anticiparla (dato anche il caldo arrivato in anticipo)?

Fresco, giovanile, glamour, questo trio è un evergreen della moda e fa un po’ american style.

Quali colori prediligere? Meglio nuance chiare oppure neutro, come il bianco, il panna, il beige.

Per uscire di giorno ed affrontare le prime ondate di calore non c’è niente di più comodo.

Zeppe, pantalone skinny e crop top

Che sia un pantalone oppure un jeans poco cambia: questo è il trio delle meraviglie per le mezze stagioni.

Possiamo giocare così sui tessuti, sui volumi – in contrapposizione tra parte superiore ed inferiore, ma anche sui colori.

Certo, in primavera i colori scuri non sono l’ideale, ma perché non tentare con un pantalone nero ed un crop top bianco, così da creare un perfetto contrasto, anche molto sofisticato?

Il tocco di classe poi è prediligere le zeppe beige, in modo che siano una via di mezzo tra la tonalità scura della parte inferiore e quella chiara di quella superiore.

Zeppe e slip dress

Lo slip dress è il capo più sexy che ci sia, ammettiamolo. Ecco perché andrebbe smorzato con delle zeppe, decisamente casual, comode e pratiche per definizione.

Questa è una combo inedita, che magari a primo sguardo potrebbe anche non convincere al 100%, ma siamo pur sempre nell’era del mix & match, perché non giocare un po?

Zeppe e abito a pieghe

L’abito a pieghe è comodo, fresco, giovanile, ma sempre molto raffinato. Come indossare questo capo in primavera? Ovviamente insieme a delle zeppe, gli conferiscono un’immagine più pop e meno chic.

E da sopra? Una canotta andrà benissimo, così come anche una t – shirt. Sentiti libera di giocare con i colori, le fantasie, le stampe.

Zeppe e total white

Total white fa rima con caldo, c’è poco da fare. In inverno possiamo dimenticare del tutto il “colore della purezza”, in favore di toni molto più scuri, caldi, ma anche a volte opachi.

Ma non appena sentiamo che il freddo invernale sta lasciando spazio alla brezza primaverile, non possiamo fare a meno del bianco.

Come far apparire il total white ancora più sofisticato? Con zeppe beige ed accessori semplici dorati. Basta questo ed il gioco è fatto.