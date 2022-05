Pasta sfoglia veloce: i trucchi per renderla più friabile che mai

Preparare una pasta sfoglia veloce e senza troppe pieghe è più che fattibile. Per un buon risultato, però, è indispensabile conoscere alcuni trucchi.

La pasta sfoglia è una delle preparazioni base più amate di sempre. Si presta infatti a ricette dolci e salate e offre sempre un’esperienza di gusto davvero importante. Purtroppo, la mancanza di tempo (e spesso anche di voglia), porta a rinunciare spesso a questo prodotto, ripiegando su quello che si trova già pronto e congelato.

La verità, però, è che se nonostante tutto preferisci una preparazione genuina e realizzata con le tue mani, puoi optare sulla versione veloce di questa ricetta. Esiste infatti la pasta sfoglia veloce, una vera delizia che con i giusti trucchi risulterà buona come l’originale ma con molti meno sbattimenti in cucina. Ecco, quindi, quali sono i trucchi che devi assolutamente conoscere per una pasta sfoglia veloce che sia friabile e ricca di gusto.

Rendi la tua pasta sfoglia veloce super friabile grazie ad alcuni trucchi

Dar meglio di se in cucina, spesso significa dover trovare dei momenti liberi tra una mansione e l’altra. E quando ciò avviene, capita facilmente di essere così stanche da non avere la forza (sia mentale che fisica) di impegnarsi in preparazioni laboriosi.

In casi come questi, ci viene in aiuto la ricetta della pasta sfoglia veloce. Una preparazione che potrai realizzare in pochissimi tempi, con poche mosse e con il massimo del risultato. Ciò che conta è mettere a punto quei trucchi che sono in grado di fare la differenza e di concederti una lavorazione così buona da far invidia a tutti.

Usare burro molto freddo

Il primo segreto per una pasta sfoglia veloce che sia anche friabile è quello di utilizzare del burro freddo. Questo deve essere proprio appena uscito dal frigo ed inserito a fettine molto sottili per far si che non si scaldi durante la lavorazione. Volendo, ci si può aiutare con dei cubetti di ghiaccio per mantenerlo ad una buona temperatura mentre si va inserendo nell’impasto. Ciò contribuirà alla riuscita finale della pasta sfoglia. Motivo per cui è molto importante non sottovalutarne l’importanza. Un burro che si scalda, infatti, non produrrebbe gli stessi risultati.

Fare le pieghe mentre si stende l’impasto è uno dei trucchi per la pasta sfoglia friabile

Abbiamo parlato di una pasta sfoglia che non richieda troppi passaggi e manterremo la promessa. In questa versione, infatti, le pieghe non si faranno come in quella originale ma durante la stesura con il matterello. Piegandola almeno sei volte (una decina sarebbe il numero ideale), riuscirai comunque ad ottenere dell’effetto sfogliato che desideri, e tutto in modo così veloce che quasi non te ne renderai conto.

Far riposare l’impasto

Ultimo accorgimento che è anche il più importante è quello di far riposare la tua sfoglia per almeno mezz’ora in frigo. In questo modo, infatti, si formerà al meglio la maglia glutinica e tu potrai godere di una pasta sfoglia friabile, facilmente lavorabile ed estremamente saporita. Esattamente ciò che ti serve per rendere le tue ricette a base di pasta sfoglia ancora più buone e piacevoli da vedere. E, ovviamente, per conquistare tutti senza dover perdere troppe ore nella tua cucina.

Ora che hai capito quali sono i trucchi da usare in cucina per una pasta sfoglia veloce e friabile come l’originale, potrai iniziare a sfornare dolci e torte salate davvero gustose. Un po’ come avvenuto dopo aver appreso i trucchi per evitare che il pan di Spagna risulti asciutto. E tutto, come sempre, senza rinunciare al tuo tempo libero e alla praticità di preparare piatti buoni senza fare fatica in cucina. Comodo, no?