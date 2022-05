Il trucco per labbra grandi come le influencer è il fondotinta: usalo così!

Le influencer sono maghe nel far apparire le labbra più grandi grazie al trucco: non utilizzano necessariamente cosmetici costosi, hanno solo una tecnica infallibile!

Da ormai diversi anni il trend assoluto del trucco labbra è far apparire le labbra più piene e carnose possibile, in maniera che risultino estremamente visibili e sporgenti.

Se è vero che tutte le più famose influencer ormai si truccano in modo da evidenziare queste caratteristiche delle loro labbra, una in particolare è diventata famosissima per questo.

Si tratta di Kylie Jenner, che ha fatto delle sue labbra carnose e molto gonfie (grazie all’uso di punturine varie) un vero e proprio marchio di fabbrica.

In passato Kylie ha affermato di utilizzare ben sei diversi prodotti per realizzare il proprio trucco labbra, ma si trattò probabilmente di un’esagerazione. All’epoca infatti Kylie voleva convincere la stampa di non aver ritoccato chirurgicamente le proprie labbra e che si trattava esclusivamente di un uso molto sapiente del make up.

La verità ovviamente con il tempo è venuta a galla, ma questo non significa che il make up non abbia un ruolo enorme nella definizione della forma delle labbra. Ecco una tecnica utilizzatissima e super economica.

Il trucco delle influencer per far labbra più grandi a costo zero

Per realizzare questo trucco labbra efficacissimo sono necessari esclusivamente una matita labbra, un fondotinta fluido, un rossetto e un balsamo labbra.

Si tratta in pratica di prodotti che tutte abbiamo in casa e che utilizziamo tutti i giorni. Il vero segreto da influencer (che funziona su look per donne giovani e meno giovani, dai 20 ai 40 anni) consiste in un utilizzo originale di questi cosmetici.

Prima di realizzare questo make up è necessario preparare benissimo le labbra, utilizzando uno scrub naturale. L’obiettivo sarà eliminare crosticine e screpolature, in maniera da rendere le labbra il più lisce possibile.

Dopo aver idratato le labbra bisognerà utilizzare un fondotinta chiaro dalla texture piuttosto fluida. Dovrà essere applicato al centro delle labbra sia sul labbro superiore sia su quello inferiore. Dovrà anche essere sfumato leggermente verso l’esterno in maniera da “fondersi” con il colore naturale delle labbra. Per farlo si potrà usare un pennellino piatto oppure il polpastrello.

Se si desidera un effetto più definito è meglio utilizzare il pennellino per controllare il colore. In alternativa, per un effetto più sfumato e naturale, è meglio utilizzare il polpastrello.

A questo punto si dovrà realizzare un contorno labbra overline, utilizzando una matita labbra non troppo morbida per riuscire a definire meglio la forma generale delle labbra.

Durante questo passaggio sarà fondamentale disegnare il contorno pochissimi millimetri oltre quello naturale, al fine di non ottenere un effetto finale troppo posticcio.

Fatto questo bisognerà riempire con la matita gli angoli laterali della bocca e tracciare delle linee verticali che accentuino lo spessore delle labbra.

L’ideale è accentuare le pieghe naturale delle labbra, rendendole semplicemente più scure ed evidenti. In questo modo si sarà certi di non ottenere un effetto mascherone. Dopo aver tracciato le linee con la matita sarà il momento di sfumarle con il pennellino muovendo le setole in orizzontale, così da “allargarle” e farle apparire più morbide.

Infine, bisognerà applicare il rossetto avendo cura di scegliere un colore non troppo scuro e di applicarlo in quantità moderate nella parte centrale delle labbra.

La tecnica perfetta consiste nell’applicare il rossetto più volte nella zona laterale delle labbra, quindi con il pennellino sfumarlo delicatamente verso il centro. Se le labbra saranno state ben lisciate e idratate l’operazione sarà molto semplice.

Il rossetto ideale per questa applicazione sarà un rossetto cremoso e sicuramente saranno da evitare le tinte labbra, letteralmente impossibili da sfumare.

Se l’effetto finale è troppo matte si potrà rendere tutto più lucido con l’applicazione di un balsamo labbra che darà lucentezza al make up e che migliorerà l’effetto plump, che naturalmente può essere enfatizzato anche dall’utilizzo di prodotti specifici.

I lip plumper sono degli alleati perfetti per le donne che non vogliono ricorrere alla chirurgia e che non si accontentano dei risultati ottenuti con il make up! C’è da dire però che la tecnica per il trucco labbra che abbiamo appena descritto dura molte ore e con un po’ di attenzione potrebbe durare tutto il giorno. Gli effetti chimici del lip plumper, invece, duranto soltanto una manciata di ore.