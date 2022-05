Victoria De Angelis sta male? Damiano, Ethan e Thomas svelano la verità

Victoria De Angelis sta male? Dopo il forfait della bassista dei Maneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon, Damiano, Ethan e Thomas svelano la verità.

Come sta Victoria De Angelis? La bassista dei Maneskin sta male? A scatenare le domande dei fan è stata l’assenza di Victoria all’interno dello show Tonight Show di Jimmy Fallon dove Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno presentato l’ultimo singolo dei Maneskin “Supermodel”. Accanto al frontman, al chitarrista e al batterista mancava proprio Victoria scatenando così la preoccupazione dei fan.

A spiegare il motivo del forfait della bassista è stato lo stesso Jimmy Fallon che ha poi preso il suo posto calandosi nei panni di bassista e accompagnando gli altri tre Maneskin. Oggi, però, a rassicurare tutti i fan della band ci hanno pensato Damiano, Ethan e Thomas che, con un post su Instagram, hanno svelato come sta la De Angelis.

Victoria De Angelis sta male: Damiano, Ethan e Thomas rassicurano tutti e svelano come sta

Dopo aver partecipato all’evento Gucci, in Puglia, dove si era concessa anche una cena romantica, Victoria De Angelis, con gli altri tre Maneskin, è tornata negli Stati Uniti per partecipare al Tonight Show di Jimmy Fallon. Giunti a New York, Damiano, Ethan e Thomas si erano concessi un giro in città senza Victoria, rimasta in albergo a riposarsi. Tutto sotto controllo al punto che, al risveglio, Victoria ha pubblicato una foto che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Purtroppo, però, un leggero malessere ha impedito alla bassista di partecipare allo show di Jimmy Fallon dove è stata sostituita dal conduttore durante l’esibizione live mentre nelle foto da un suo cartonato.

“Benvenuti al Tonight Show, i Måneskin suoneranno stasera e questa è una storia vera: questa mattina abbiamo saputo che Victoria non sarebbe stata qui perché è malata, sta bene ma loro avevano bisogno di un bassista così mi hanno chiesto se avessi potuto suonare. È veramente successo stamattina alle 11 e mi hanno mostrato come fare e ho capito, quindi posso farcela, posso fare questa cosa per Vic, posso fare questa cosa per il Rock & Roll e posso farlo per il mondo”, ha detto Jimmy Fallon.

Su Instagram, poi, i Maneskin hanno pubblicato alcune foto della serata tra cui quella che vedete qui in alto svelando come sta oggi la De Angelis.

“I rumors diicono che abbiamo regalato Vic in cambio di una sua versione di cartone a grandezza naturale”, hanno scritto su Instagram. “La Vic originale si sta riprendendo”, hanno aggiunto rassicurando tutti.