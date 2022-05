Victoria De Angelis, cena romantica sul mare in dolce compagnia

Victoria De Angelis, dopo l’esibizione all’Eurovision 2022, vola in Puglia e si concede una romantica cena sul mare in dolce compagnia.

Il mare alle spalle, le luci della città che illuminano di sera e un’atmosfera romantica per Victoria De Angelis che, dopo aver incantato il pubblico dell’Eurovision 2022 con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi esibendosi sulle note del nuovo singolo “Supermodel”, ha raggiunto la Puglia per un po’ di relax, ma anche per un nuovo impegno con i Maneskin.

La giovane band romana, oggi, ha partecipato alla sfilata che Gucci ha organizzato a Castel del Monte. I Maneskin, in vista della sfilata, hanno soggiornato nel resort Villa Ascosa, dove si sono concessi una cena a base di pesce e l’atmosfera era decisamente romantica.

Victoria De Angelis a Trani con i Maneskin: atmosfera romantica sul mare

I Maneskin non stanno fermi un attimo e, dopo essere stati a Londra per girare il videoclip della canzone “Supermodel”, dopo essere stati a Torino per partecipare, in qualità di ospiti, alla finalissima dell’Eurovision 2022, hanno raggiunto la Puglia scegliendo di soggiornare a Trani in vista della sfilata di Gucci a Castel del Monte. La band romana ha raggiunto la città pugliese ieri e, in serata, si è concessa una romantica cena come ha documentato il loro manager e produttore Fabrizio Ferraguzzo.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, la cena romantica che Victoria, protagonista di una trasformazione incredibile, si è concessa era in compagnia dei suoi amici che, ormai, sono diventati la sua famiglia. Con Damiano, Thomas ed Ethan che era con loro pur non essendo presente nella foto, la bassista dei Maneskin ha trascorso una serata speciale con un panorama mozzafiato alle spalle.

Dopo la cena, i Maneskin si sono fermati a dormire a Trani e, questa mattina, complice il gran caldo che è già arrivato in Puglia, si sono concessi un po’ di relax concedendosi un po’ di riposo al mare. Accolti da fan entusiasti, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono riusciti a trascorrere del tempo in tranquillità in un resort blindato prima di raggiungere Castel del Monte, a pochi chilometri da Trani, luogo scelto da Gucci che veste i Maneskin, come location della sfilata e a cui hanno anche partecipato altri personaggi del mondo dello spettacolo.