Victoria De Angelis, l’incredibile trasformazione della regina del rock: è davvero lei

Victoria De Angelis ha avuto un’incredibile trasformare durante il corso di questi anni in cui ha avuto successo con i Maneskin. Ecco com’è cambiata dal debutto con la band fino ad oggi.

Victoria De Angelis è senza dubbio uno degli artisti italiani più famosi e apprezzati all’estero. La giovane bassista ha esordito qualche tempo fa grazie al talent show X Factor dove insieme ai Maneskin ha incantato il pubblico del piccolo schermo grazie alla cover del celebre brano Beggin’, che è diventata famosa in tutto il mondo.

Da lì la sua strada, insieme agli altri membri della band, è stata tutta in salita. La band ha conquistato i primi posti della classifica dei brani più venduti del bel paese grazie a Torna a casa per poi presentarsi qualche tempo sul palco del Festival di Sanremo con Zitti e Buoni. Il brano non solo gli ha permesso di conquistarsi il primo posto alla karmesse musicale ma anche di vincere l’Eurovision che gli ha permesso di farsi conoscere dal mondo intero.

Durante il corso di questi anni non solo la sua musica si è evoluta ma anche il suo stile. L’incredibile trasformazione di Victoria De Angelis dei Maneskin ha incantato gli utenti della rete che non ricordavo lo stile scelto prima del successo ottenuto al Festival.

Maneskin: l’incredibile trasformazione di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis oggi sfoggia un look davvero incredibile, dove alterna abiti sensuali e capi rock. La sua frangia, con la bionda capigliatura, hanno fatto breccia nel cuore dei milioni di fan, ma la ricordate com’era durante il suo esordio con i Maneskin?

All’inizio della sua carriera con la band, che ha lasciato senza parole i fan per il recente gesto di Damiano David, la bassista non aveva ancora la sua iconica frangia e i capelli erano molto più scuri rispetto al colore che ha scelto di adottare durante gli ultimi mesi.

Anche il look, come potete notare dagli scatti che abbiamo inserito all’interno di questo articolo, era molto diverso. Victoria dei Maneskin ha avuto per qualche tempo i capelli rossi e mossi con un look, forse, a tratti più elegante rispetto a quello attuale. Anche se la sua anima rock è sempre stata presente. Basti pensare che quando insieme agli altri membri della band suonava per le strade di via del corso a Roma sfoggiava dei capi audaci e rock, ma anche più semplici rispetto a quelli che è solita utilizzare ultimamente per le performance in giro per il mondo. Così come siamo sicuri che non deluderà le aspettative durante la performance prevista questa sera alla finale dell’Eurovision 2022.

Ovviamente non solo look, ma ciò che ha contribuito al suo enorme successo è senza dubbio il suo talento perché Victoria De Angelis ne ha da vendere e su questo non ci sono dubbi.