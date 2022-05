Maneskin, fan in cura per l’anoressia pronta per il concerto: la risposta da brividi di Damiano

I Maneskin sono pronti a partire con il tour, e il loro ritorno sul palco dell’Eurovision che li ha lanciati in tutto il mondo, ma prima dei concerti il messaggio di Damiano David ha messo i brividi. Ecco per quale motivo.

I Maneskin sono senza dubbio tra gli artisti, se non gli artisti, italiani più famosi nel mondo. La band è pronta a tornare in tour in giro per il mondo, ma prima li attende il palco dell’Eurovision, che gli ha permesso di farsi conoscere in tutto il mondo, per l’esibizione prevista durante la finale in onda sabato sera su Rai 1.

Nonostante i numerosi impegni, tutti i membri della band sono attentissimi su ogni cosa e non è sfuggito alla loro attenzione il messaggio di una fan malata di anoressia. Alice, questo è il nome della ragazza, ha confidato di essere affetta da anoressia nervosa dal 2015 e sta proseguendo con il suo processo di guarigione.

La musica della band si è rivelata essere fondamentale per il suo percorso e per questo motivo è riuscita ad ottenere il permesso da parte della struttura che la ospita di prendere parte ad uno dei loro concerti. Il suo messaggio, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è sfuggito ai Maneskin e così è arrivata la risposta da brividi di Damiano David.

Damiano David risponde alla fan dei Maneskin: messaggio da brividi

Alice, la fan dei Maneskin, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, prima del concerto, ha deciso di condividere la sua esperienza su Twitter, raccontando la gioia provata nel vedere i propri beniamini, che sono stati fonte di ispirazione anche per Chiara Ferragni, e non è mancata la reazione di Damiano David, leader della band.

“Mi chiamo Alice e soffro di anoressia nervosa dal 2015 sono e tutt’ora ricoverata in una struttura” ha esordito la fan della band sul suo profilo Twitter. “Il 13 giugno uscirò in permesso per andare al concerto dei Maneskin, che mi hanno aiutata tanto” ha poi aggiunto, allegando una foto che la ritrae con un cartellone in cui ammette di essersi rivista nel brano Coraline, che hanno decisamente performato al Festival di Sanremo. “Avrò il pit Gold e tenterò la prima fila ma non so se ci riuscirò“ ha poi concluso, inconsapevole forse che il suo messaggio sarebbe stato letto dal leader della band, che ha prontamente risposto alle sue parole.

“Ci vediamo sotto il palco” ha replicato Damiano dei Maneskin, non vedendo l’ora di poterla incontrare e magari poterle dedicare il brano in cui lei ha avuto modo di potersi rivedere durante il corso di questi mesi.

Il messaggio di Damiano David ha emozionato i suoi fedeli sostenitori e di sicuro anche Alice, che ha avuto un ottimo riscontro da parte dei suoi beniamini che l’hanno aiutata in maniera forse inconsapevole durante il corso di questo periodo.